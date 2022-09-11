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США

21-я годовщина трагедии: в США почтили память жертв терактов 11 сентября

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 Alexander Kazakevich
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Национальный мемориал и музей 11 сентября был построен на месте разрушенных в 2001 году башен-близнецов.
Национальный мемориал и музей 11 сентября был построен на месте разрушенных в 2001 году башен-близнецов.   -   Авторское право  John Minchillo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Удары колокола, зачитывание длинного списка погибших, прерываемое лишь на минуты молчания – в США вспоминают жертв терактов 11 сентября. Среди собравшихся у мемориала на месте обрушения небоскрёбов в Нью-Йорке – вице-президент Камала Харрис с супругом.По традиции, политики не произносят речей во время траурных мероприятий на "Граунд-Зиро".

"Горе – это цена, которую мы платим за любовь," – в своём выступлении в Вашингтоне Джо Байден процитировал слова, которые королева Елизавета II направила американскому народу 21 год назад. Глава Белого дома возложил венок у Пентагона. Один из 4 захваченных самолётов врезался в здание военного ведомства.

Супруга президента Джилл Байден посетила церемонию в Пенсильвании, где вспоминали сопротивлявшихся террористам пассажиров и экипаж лайнера, который упал в поле около города Шанксвилл.

Всего от рук террористов запрещённой "Аль-Каиды" погибли 2997 человек.