Теракт к Ницце: правосудие 6 лет спустя

Теракт к Ницце: правосудие 6 лет спустяКомментарии
4 минуты 17 секунд ужаса на Английской набережной в Ницце: в 2016 году во время празднования Дня взятия Бастилии террорист, управлявший 19-тонным грузовиком, въехал в толпу. В понедельник в Париже открываются слушания по делу о теракте, унесшем жизни 86 человек.
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