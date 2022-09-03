Теракт к Ницце: правосудие 6 лет спустя

4 минуты 17 секунд ужаса на Английской набережной в Ницце: в 2016 году во время празднования Дня взятия Бастилии террорист, управлявший 19-тонным грузовиком, въехал в толпу. В понедельник в Париже открываются слушания по делу о теракте, унесшем жизни 86 человек.

На скамье подсудимых не будет исполнителя нападения: Мохамед Лахуайедж Булель был убит на месте.

"Как и другие родственники жертв, мы хотим знать правду, мы хотим, чтобы была установлена ответственность каждого," – поделился Брюно Разафитримо. "Конечно, я хотел бы знать, зачем он это сделал," – добавил его сын Амори.

Перед судом присяжных предстанут 7 человек: троим предъявлены обвинения в сговоре с джихадистом.Остальные обвиняемые проходят по статьям, связанным с незаконным оборотом оружия.

Можно сказать, что о теракте в Ницце все уже забыли. Сейчас об этих событиях снова будут говорить, пресса будет обсуждать судебный процесс, но вспомните президентские выборы. Когда кандидаты высказывались на тему терроризма, никто не упоминал трагедию на Английской набережной. Жан-Клод Юблер Глава ассоциации Life for Nice

Ожидается, что исторический процесс продлится 3 месяца. **Истцами выступают 850 человек,**среди которых много иностранных граждан.

Шесть лет спустя сотни детей страдают от посттравматического расстройства. Справиться с пережитым им помогают врачи и ассоциации.