Украинский флаг возвращается по мере контрнаступления ВСУ

Минобороны Украины опубликовало видео с водружением государственного флага над зданием горсовета в Балаклее Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что начала сентября ВСУ освободили от оккупационных российских сил около 2 тысяч квадратных километров территории Украины.

Украинские военные продолжают контрнаступление, десятки населенных пунктов вернулись под контроль Украины.

В пятницу Минобороны РФ опубликовало видео переброски российских войск на харьковское направление. А в субботу ведомство заявило об "отвлекающих и демонстрационных мероприятиях" в районе городов Балаклея и Изюм.

"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о тяжелой ситуации в Лимане и других населенных пунктах.

В сводке генштаба ВСУ говорится, что сейчас российские силы пытаются укрепить свои позиции в Херсоне за счет перемещения резервов.