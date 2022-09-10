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Украина

Украинский флаг возвращается по мере контрнаступления ВСУ

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 Euronews
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Украинские флаги на центральной площади в Балкалее
Украинские флаги на центральной площади в Балкалее   -   Авторское право  JUAN BARRETO/AFP or licensors

Минобороны Украины опубликовало видео с водружением государственного флага над зданием горсовета в Балаклее Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что начала сентября ВСУ освободили от оккупационных российских сил около 2 тысяч квадратных километров территории Украины.

Украинские военные продолжают контрнаступление, десятки населенных пунктов вернулись под контроль Украины. 

В пятницу Минобороны РФ опубликовало видео переброски российских войск на харьковское направление. А в субботу ведомство заявило об "отвлекающих и демонстрационных мероприятиях" в районе городов Балаклея и Изюм.

"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о тяжелой ситуации в Лимане и других населенных пунктах.

В сводке генштаба ВСУ говорится, что сейчас российские силы пытаются укрепить свои позиции в Херсоне за счет перемещения резервов.