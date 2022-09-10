Украинский флаг возвращается по мере контрнаступления ВСУ

Украинский флаг возвращается по мере контрнаступления ВСУКомментарии
Минобороны Украины опубликовало видео с водружением государственного флага над зданием горсовета в Балаклее Харьковской области.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что начала сентября ВСУ освободили от оккупационных российских сил около 2 тысяч квадратных километров территории Украины.
Украинские военные продолжают контрнаступление, десятки населенных пунктов вернулись под контроль Украины.
В пятницу Минобороны РФ опубликовало видео переброски российских войск на харьковское направление. А в субботу ведомство заявило об "отвлекающих и демонстрационных мероприятиях" в районе городов Балаклея и Изюм.
"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о тяжелой ситуации в Лимане и других населенных пунктах.
В сводке генштаба ВСУ говорится, что сейчас российские силы пытаются укрепить свои позиции в Херсоне за счет перемещения резервов.