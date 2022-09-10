Киев сообщает об успехах контрнаступления под Харьковом

Российские войска перебрасывают подкрепления в Харьковскую область, где Вооружённые силы Украины объявляют о всё новых успехах в ходе контрнаступления.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"На этот час Вооружённые силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населённых пунктов в Харьковской области. В части сёл региона предпринимаются меры по обеспечению безопасности. Постепенно берём под контроль новые населённые пункты, всюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших граждан".

Харьков на этом фоне подвергается новым российским обстрелам. По данным властей, за последние сутки пострадали по меньшей мере 14 человек, в их числе дети.

В то же время Москва и Киев продолжают обвинять друг друга и в обстрелах окрестностей Запорожской атомной электростанции, а международные эксперты вновь говорят об опасности ядерной катастрофы.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ:

"Обстрелы привели к полному отключению электричества в Энергодаре и поставили под угрозу безопасность работы Запорожской атомной электростанции. Сейчас низка вероятность того, что надёжное электроснабжение станции извне может быть восстановлено. Обстрелы подвергают опасности работников станции и их семьи, что затрудняет адекватное обслуживание станции. В совокупности это значительно увеличивает риск ядерной аварии".

МАГАТЭ и ООН призывают создать вокруг станции демилитиаризованную зону: вывести оттуда российские войска и запретить входить туда украинским вооружённым силам.