Боевые действия Украине по оценкам ISW

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю Украина вернула себе более 1000 квадратных километров территории. Это произошло после неожиданного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области и непрерывного давления на российские силы на юге.

Эта карта показывает развитие украинского контрнаступления в Харьковской области в течении последних нескольких дней согласно оценкам Института изучения войны (аналитический центр ISW).

Украина, как утверждается, сейчас наступает в направлении города Купянск в 70 километрах на северо-восток от Балаклеи.

Институт изучения войны заявляет, что российские тыловые оборонительные позиции в Харьковской области сейчас не защищены от дальнейшего украинского наступления.

Взятие Купянска позволит украинским силам в значительной степени ухудшить качество российских наземных линий связи с Изюмом, на карте они указаны желтым цветом.

Военные официальные лица Украины объявили, что украинские силы 8 сентября продвинулись на 50 километров вглубь российских оборонительных позиций на севере Изюма.

Примечательно, что министерство обороны РФ не сделало никаких заявлений по поводу украинского продвижения в Харьковской области.

Кремль утверждает, что война против Украины идет согласно первоначальному плану, и лишь заявляет, что боевые действия продолжаются вдоль всей линии соприкосновения в Харьковской области.

Институт изучения войны заявляет, что успехи Украины на линии Харьков - Изюм вносят раскол в российское информационное пространство и ослабляет доверие к российскому командованию.