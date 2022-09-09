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Украина

Боевые действия Украине по оценкам ISW

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 Oleksandra Vakulina
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Корреспондент Euronews Саша Вакулина
Корреспондент Euronews Саша Вакулина   -   Авторское право  Euronews

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю Украина вернула себе более 1000 квадратных километров территории. Это произошло после неожиданного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области и непрерывного давления на российские силы на юге. 

Эта карта показывает развитие украинского контрнаступления в Харьковской области в течении последних нескольких дней согласно оценкам Института изучения войны (аналитический центр ISW). 

Украина, как утверждается, сейчас наступает в направлении города Купянск в 70 километрах на северо-восток от Балаклеи. 

Институт изучения войны заявляет, что российские тыловые оборонительные позиции в Харьковской области сейчас не защищены от дальнейшего украинского наступления. 

Взятие Купянска позволит украинским силам в значительной степени ухудшить качество российских наземных линий связи с Изюмом, на карте они указаны желтым цветом. 

Военные официальные лица Украины объявили, что украинские силы 8 сентября продвинулись на 50 километров вглубь российских оборонительных позиций на севере Изюма. 

Примечательно, что министерство обороны РФ не сделало никаких заявлений по поводу украинского продвижения в Харьковской области.

Кремль утверждает, что война против Украины идет согласно первоначальному плану, и лишь заявляет, что боевые действия продолжаются вдоль всей линии соприкосновения в Харьковской области. 

Институт изучения войны заявляет, что успехи Украины на линии Харьков - Изюм вносят раскол в российское информационное пространство и ослабляет доверие к российскому командованию.