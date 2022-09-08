США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетив Киев с необъявленным визитом, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил о новом пакете военной помощи в два миллиарда 800 миллионов долларов.

Крупный транш будет выделен Украине и еще 18 странам, которое, по словам Блинкена, потенциально подвержены риску российской агрессии. На 675 миллионов планируется осуществить поставки вооружений и боеприпасов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с союзниками в немецком Рамштайне, сказал, что война находится в ключевом моменте, когда на поле боя видны плоды коллективных усилий.

В четверг ВСУ заявили, что в Харьковской области взяли под контроль 20 населенных пунктов и прорвали оборону на 50 километров, освободив от российской оккупации территорию площадью более 700 квадратных километров.

Российское оборонное ведомство в свою очередь утверждает, что украинская армия несет такие потери, что противник уже не проводит каких-либо наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. Москва заявила, что в среду были убиты более 300 украинских солдат.

Украинские власти сообщили, что в результате удара российских сил по Харькову погибли по меньшей мере двое мирных жителей, и восемь получили ранения. Среди них - двухлетний ребенок. Повреждено административное здание. Еще одна ракета ударила в землю рядом.

По данным Киева, с начала российского вторжения в Украину погибли 383 ребенка и 742 получили ранения.