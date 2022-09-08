English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Зеленский и Блинкен
Зеленский и Блинкен   -   Авторское право  GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетив Киев с необъявленным визитом, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил о новом пакете военной помощи в два миллиарда 800 миллионов долларов.

Крупный транш будет выделен Украине и еще 18 странам, которое, по словам Блинкена, потенциально подвержены риску российской агрессии. На 675 миллионов планируется осуществить поставки вооружений и боеприпасов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с союзниками в немецком Рамштайне, сказал, что война находится в ключевом моменте, когда на поле боя видны плоды коллективных усилий.

В четверг ВСУ заявили, что в Харьковской области взяли под контроль 20 населенных пунктов и прорвали оборону на 50 километров, освободив от российской оккупации территорию площадью более 700 квадратных километров.

Российское оборонное ведомство в свою очередь утверждает, что украинская армия несет такие потери, что противник уже не проводит каких-либо наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. Москва заявила, что в среду были убиты более 300 украинских солдат.

Украинские власти сообщили, что в результате удара российских сил по Харькову погибли по меньшей мере двое мирных жителей, и восемь получили ранения. Среди них - двухлетний ребенок. Повреждено административное здание. Еще одна ракета ударила в землю рядом.

По данным Киева, с начала российского вторжения в Украину погибли 383 ребенка и 742 получили ранения.