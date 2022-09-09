Что ждет Россию: полуправда и полуложь в речи президента Путина

Выступление президента Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) стало определяющим для понимания позиции российских властей перед лицом ближайшего будущего. Согласно мнению президента, проблем в российской экономике почти нет, безработица на минимуме, а производство вот-вот побьёт все рекорды последних десятилетий. Как соотносятся слова Владимира Путина с реальностью? Мы ищем ответы в экспертных мнениях и статистике российского потребления и внешней торговли.

Путин: "Санкционная лихорадка стала глобальным вызовом"

По словам Владимира Путина, причиной изменения процессов развития мирового порядка стало ускользающее доминирование США в глобальной экономике и политике и неспособность западных элит увидеть и признать объективные факты.

“Несмотря на это, западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым “правилам”, которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры.” - сказал Путин.

О чём умолчал президент? Комментарий: в бюджете "дырки", ВВП падает

Обвиняя коллективный Запад в “бессмысленном” ужесточении санкций, Путин не называет истинную причину их появления в международных отношениях, а именно последовательную политику агрессии со стороны России, которую страна ведёт с 2014 года. Именно тогда появился первый пакет антироссийских санкций, а Россия ответила своими санкциями в отношении Запада и началом политики импортозамещения.

Насколько соответствуют действительности упомянутые в речи Путина факты? Выступление президента РФ на пленарном заседании ВЭФ прокомментировал проректор Парижского института политических исследований SciencePo, российский экономист, профессор Сергей Гуриев:

"Когда будет введено европейское эмбарго - постепенно: в декабре, январе и феврале - сначала на нефть, потом на нефтепродукты, - то он [Путин] вдруг обнаружит, что у него большая недостача нефтегазовых доходов в бюджете. И конечно это скажется на доходах бюджета, и ему придётся искать деньги где-то ещё".

"Конечно, есть такие европейцы, которые пострадают от санкций больше, чем Путин. - добавляет Сергей Гуриев, - Но если мы будем смотреть на средние показатели, то европейский ВВП по-прежнему (согласно среднему прогнозу) не упадёт в этом году. А вот российский ВВП - по официальным прогнозам - упадёт на 4 или 6%. Это огромная величина с учётом того, насколько высоки нефтяные цены, с учётом того, что до войны, даже при низких ценах, считалось, что он вырастет на 3%. Поэтому, конечно, удар по российской экономике большой, и это не просто прогноз до конца 2022 года, это - официальные данные Росстата. Если бы Владимир Путин посмотрел на них, то он увидел бы, что во 2-м квартале 2022 года (последнем, по которому есть данные) ВВП был на 6% ниже, чем в 1-м квартале. Это огромная скорость падения, которая естественно связана с той самой “специальной военной операцией”, о которой Путин не хочет говорить".

Разрыв деловых связей с Россией - причина кризиса в Европе

По словам Путина, к закрытию предприятий в Европе ведет разрыв деловых связей с Россией. “Еще весной многие иностранные корпорации наперегонки объявляли об уходе из России, считая, что именно наша страна пострадает от этого сильнее других. Но сейчас мы видим, как одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. И одна из ключевых причин — это, конечно, разрыв деловых связей с Россией”, - заявил Путин.

Комментарий: Насколько пострадают Европа и США от введения санкций против РФ?

Европа - крупнейший торговый партнёр России. Более 37% экспорта из России в последние годы приходилось на страны ЕС. Примерно такая же пропорция и у европейского импорта в РФ (на фоне импорта из других стран и регионов). В Европу из России в основном (на 70%) ввозят богатства её недр - полезные ископаемые или продукты их недорогой переработки (удобрения, железный прокат).

Но вопрос, который необходимо задать: насколько важна Россия как торговый партнер для Европы? В 2021 году страна представляла 5,8% от общего торгового оборота ЕС: из России ввезли товаров на 158 млрд.евро и услуг ещё почти на 9 млрд. Для разных стран ЕС в разных пропорциях, но именно столько составят потери, если торговый обмен с Россией будет сведён к нулю. Что касается России, то в последние годы торговый баланс с Европой был стабильно отрицательным, то есть в страну всегда ввозится из Европы значительно больше товаров и услуг, чем вывозится.

Следует отметить, что торговое сальдо с США в последние десятилетия напротив отрицательно именно для американцев: природные богатства, которые ввозили в Штаты вдвое превышали объём американского экспорта в РФ. Но в то же время Россия занимает менее 1% во внешней торговле США, а доля России среди экспортёров для Вашингтона и вовсе крошечная: 0,4%.

Если европейский бизнес и пострадает от разрыва связей с Россией, то прежде всего из-за роста цен на энергоносители и, как следствие, на электроэнергию, которая становится менее доступна - особенно для мелких и средних компаний.

Инфляция на Западе обновила многолетние рекорды

Президент обратил внимание на то, как из-за недальновидной политики Запада выросла глобальная инфляция. По его словам, в Соединенных Штатах "она составила 8,5%, в Германии - 7,9%, в Бельгии - 9,9%, в Голландии - 12%, в Латвии - 20,8%, в Литве - 21,1%, в Эстонии - 25,2%. Такие цифры могут грозить дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров, так как идет тренд к повышению инфляции".

Положение дел в России не лучше, чем в Европе

По оценке Минэкономразвития инфляция в РФ в этом году составит около 15%. Сам Владимир Путин говорит о 12%, но есть и более грустные прогнозы, до 20%. Инфляция - не только следствие экономических войн, но и глобального кризиса в здравоохранении (ввиду глобальной борьбы с короновирусом в 2020-2021 годах) и экологическими проблемами, следствием которых стали засуха и наводнения в 2022 году. Россию эти проблемы, разумеется, не обошли стороной. И если в Европе инфляция вызвана - помимо естественных, природных причин - реакцией на санкции и торговые блокировки, то многие страны уже начали адаптироваться к новым реалиям и искать альтернативы российским поставкам нефти и газа.

"Россия будет вести самостоятельную политику"

Во время выступления Путин заявил, что Россию изолировать невозможно. По словам президента, страна всегда будет защищать свои национальные интересы, использовать конкурентные преимущества и наращивать свой транспортный потенциал.

“Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность”, - заявил Путин на пленарной сессии ВЭФ.

Прогноз Сергея Гуриева на ближайшие годы

"Иногда люди думают, что экономика развалится, в том смысле, что будет как в Советском Союзе: не будет еды, не будет денег совсем, точнее, деньги будут, но это будут “деревянные деньги”, на которые ничего нельзя будет купить. Всё конечно же будет не так. Будет такая экономика, в которой доходы будут ниже, качество жизни будет существенно ниже… Но голода не будет. И [Россия] - это будет нормальная, отстающая, изолированная страна, где вам придётся ездить на китайских автомобилях и видимо больше не летать самолётом, ведь это будет небезопасно. И починить свой автомобиль вы не сможете. Но что делать? Такая жизнь будет продолжаться".

"При этом, есть и существенные вещи, ведь у среднестатистического россиянина сбережений нет. Но допустим, что вы относитесь к верхнему среднему классу и у вас есть сбережения. И вы думаете, всё-таки инфляцию двузначная. Путин же не соврал, он сказал правильно: инфляция 14%. Как мне защитить мои деньги от инфляции? Могу ли я купить иностранную валюту? Смогу ли я забрать эти деньги обратно? И тут начинаются сложные вопросы. Вот, был у меня депозит, который я всю жизнь накапливал. Что я с ним могу сделать? Могу ли я вынуть доллары из банка? Простой ответ: нет. Могу ли я перевести эти деньги за границу? И ответ здесь такой: выслать вы их сможете, но получить не сможете. Большинство западных банков не хотят работать с вашими деньгами. Вы можете перевести их через криптовалюту, потерять огромные проценты на этом. Вы можете перевести их в юани и поставить себя в зависимость от политической воли китайского руководства. То есть вообще-то, жизнь для многих ухудшилась существенно. Но будут ли они голодать? Нет, не будут. Смогут ли они жить так же хорошо, как они жили раньше до войны? Ну может быть к 30-му году ВВП достигнет того же самого уровня. Но качество жизни, с точки зрения того, будет ли у вас работающий i-Phone, будет ли у вас телефон хотя бы 5 поколения, - это совсем не очевидно. Вы знаете, что есть проблемы связанные с тем, что качество мобильной связи начнёт ухудшаться уже через год-два".

Уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме

Путин сообщил, что уровень безработицы в России составляет меньше 4%, и это - исторический минимум. При этом, по словам президента, в некоторых отраслях экономики “есть проблемы на отдельных предприятиях (...), особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию.

Комментарий Сергея Гуриева: безработица низкая, но за счёт чего?

“Единственная вещь, которую он сказал правильно, это то, что безработица находится на рекордно низком уровне. Но это, в том числе, и результат того, что в России нельзя прожить на пособие по безработице, и потому многие предпочитают работать неполную рабочую неделю, числиться занятыми, получать неполную зарплату, половину или даже 20% зарплаты (мы знаем, что в автомобильной отрасли были ситуации, когда людей нанимали на 20% занятости). Поэтому неудивительно, что безработица низкая: если вы безработный, то вы просто не доживёте до следующего опроса службы труда, и вас не успеют посчитать, потому что вы умрёте с голоду.”

В авиаотрасли произойдет системное «перевооружение»

Как заявил президент Путин на ВЭФ, российскую гражданскую авиацию ожидает “системное перевооружение” на самолеты отечественного производства. По его словам, российские авиакомпании сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства.

Что же происходило в российской авиаотрасли до 2022 года?

Проблема производства отечественных самолётов не только в низком спросе на них, но и в количестве иностранных комплектующих, которые используются при сборке. Так в Суперджете-100 более 10% компонентов импортировались из США. Этот “флагман” российской авиастроительной отрасли, несмотря на международную сертификацию, не пользовался особой популярностью за рубежом: в основном, закупившие несколько экземпляров иностранные компании отказались от использования Sukhoi Superjet 100.

Всего за последние 15 лет с момента создания было произведено более 220 экземпляров самолёта; на сегодня в эксплуатации состоят 168. Для сравнения мировой лидер отрасли, европейский Airbus поставил заказчикам только в 2022 году 246 лайнеров новой модификации серии А320 и ещё 344 экземпляра серии А321.

Что же касается российских авиакомпаний, то как ни странно, основной состав их парка - это “Боинги” и “Эрбасы”: у “Аэрофлота” до начала войны в Украине было более 130 лайнеров Airbus разных моделей, 66 самолётов Boeing и лишь 49 Суперджетов. До 2026 года число лайнеров КБ им.Сухого должно увеличиться у "Аэрофлота" до 150. У других российских авиаперевозчиков парк самолётов зачастую состоит исключительно из “Боингов” и “Эрбасов” и заменить их все в ближайшее время отечественными моделями представляется, по меньшей мере, нереалистично.