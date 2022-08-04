Путин на танке в Центральном парке Нью-Йорка

В песочнице Центрального парка в ньюйоркском районе Манхэттен установили необычную инсталляцию: Владимир Путин верхом на игрушечном танке.

Путин на танке - работа французского скульптора Джемса Коломина. По словам автора, инсталляция на детской площадке осуждает "нелепость войны" и "мужество детей" лицом к лицу с насилием.

Дети лицом к лицу с Путиным в песочнице Центрального парка на Манхэттене

Российский президент уже давно стал объектом мемов и персонажем для мастеров современного искусства. Интерес к нему не снижается с начала войны в Украине в феврале 2022 года. Весной этого года во французском Лионе прохожие стали свидетелями настенной фрески, которая появилась на площади Мира (place de la Paix). Граффити под названием "Орк" оказалось примером эфемерного искусства, когда через пару меяцев власти стерли изображение, закрасив стену здания.