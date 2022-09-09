Британцы скорбят о кончине своего монарха

Когда накануне члены семьи Елизаветы Второй стали съезжаться в шотландский замок Балморал, нация, а с ней и весь мир замерли в ожидании худшего. С начала недели стало известно, что состояние здоровья королевы Великобритании вызывает серьезные опасения и она помещена в специальную, с медицинским оборудованием, палату.

В четверг днем перед Букингемским дворцом стали собираться лондонцы и гости столицы. Они первыми увидели официальное объявление о кончине Ее Величества. Над королевской резиденцией был приспущен флаг Великобритании.

"Все мы чувствовали, что этот день однажды наступит, - говорит лондонец Джон Харрисон, не скрывая своих слез. - Вы не поверите, но я стоял здесь, на этом самом месте, с моими детьми. Мне не довелось встретиться лично с королевой. Так вот я стоял здесь в июне, когда отмечали юбилей, и чувствовал, что действительно должен сюда прийти..."

"Вся наша жизнь прошла под её властью, я не могу поверить в то, что произошло. Не думаю, что мы вообще ожидали этого. Особенно после её встречи с Лиз Трасс. Мы очень расстроены".

"Я думаю, что это по-настоящему переходное время. Не только новый премьер-министр, но и новый монарх. Это переходное время для нации".

Елизавета II на Королевском кубке Картье в Поло-клубе "Гардз" в Виндзоре Jon Furniss/Jon Furniss/Invision/AP

Королева Елизавета Вторая - икона ХХ и XXI веков - самый долгоправящий монарх Великобритании.

"Она остается неизменным сердцем и главой британского истеблишмента и британского образа жизни. В стране, которая иногда может казаться горько разделенной, она оставалась чрезвычайно популярной объединяющей силой, надежным источником утешения в трудные времена и королевой, которая могла сделать согласие из раздора".

Эксперты предрекают значительные измнения для британской монархии и для Содружества наций:

"Мир будет другим, Содружество будет другим, англоязычный мир будет радикально другим. Уверен, что почти все главы государств Содружества захотят приехать и в последний раз проститься с ней, ведь она пережила многих - 14 британских премьер-министров".

Елизавета Вторая останется в памяти британцев своим долгим правлением, отмеченным сильнейшим чувством долга, своей решимостью посвятить всю жизнь трону и своему народу, - отмечают обозреватели.