Символ эпохи: мир скорбит в связи с кончиной Елизаветы II

В центре Лондона приспущены флаги. "Королева мирно умерла в замке Балморал," – говорится в сообщении Букингемского дворца. Новость о кончине монарха опечалила не только британских подданных. Свои соболезнования выразили политики со всего мира. Когда речь идёт о наследии Елизаветы II чаще всего звучат слова "символ эпохи", "непоколебимая преданность", "служение нации".

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, своим правлением королева доказала важность этих непереходящих ценностей. "На её глазах менялось общество, но она была маяком преемственности, демонстрируя спокойствие и преданность делу, которые придавали силы многим," – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррельотметил вклад королевы в построение мира в Европе в послевоенные десятилетия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также указал на её роль в британо-германском примирении, добавив, что он будет скучать по чувству юмора Елизаветы II.

Эммануэль Макрон назвал Eё Величество "другом французского народа" и "человеком с добрым сердцем". Она олицетворяла британскую нацию на протяжении семи десятков лет, напомнил президент Франции.

В совместном заявленииДжо и Джилл Байден говорится, что королева "укрепила союз Лондона и Вашингтона". "Наши сердца и наши мысли обращены к членам королевской семьи, а также народу Великобритании,"– заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Владимира Путина, "на протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене".

Королева возглавляла 16 независимых государств-членов Содружества наций. О её особой роли в жизни канадцев рассказал Джастин Трюдо.

В этом сложном мире её достоинство и непоколебимая решимость приносили утешение, вдохновляли нас всех. Сегодня Канада скорбит. Для меня она была одним из самых любимых людей в мире, и мне будет её очень не хватать. Джастин Трюдо Премьер-министр Канады

Лиз Трасс, 15-й британский премьер, назначенный Елизаветой II, объявила, что корона переходит принцу Чарльзу, который будет править под именемКарл III.

Свои соболезнования в связи с кончиной монаршей особы также выразили представители королевских домов Европы, папа римский Франциск, бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп, известные музыканты, такие, как Элтон Джон и участники рок-группы The Rolling Stones.