English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Разные реакции на кончину Елизаветы II в мире

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Цветы у Букингемского дворца в Лондоне
Цветы у Букингемского дворца в Лондоне   -   Авторское право  Victoria Jones/AP

От Токио до Буэнос-Айреса, от Абуджи до Канберры - известие о кончине королевы Великобритании Елизаветы II вызвало скорбь у людей разного поколения. Франция не стала исключением.

"Очень важно для меня, важно для всех, я думаю, - говорит парижанка Анна Бонд. - _Она была олицетворением Англии, Британии... Наверное, мы все испытываем похожие чувства сегодня, мы все немного потеряны... _Да, именно так - немного потеряны... Мы этим вечером немного сбились с пути..."

К британскому посольству в Берлине люди несут цветы. Под приспущенным флагом оставляют послания, зажигают свечи.

Жительница немецкой столицы Виктория с грустью говорит о своих чувствах:

— _Я всегда ассоциировала Британию с королевой Елизаветой, и меня так расстроило известие о ее кончине.__Меня даже удивило то, что человек, которого я не знала, умер, и это так сильно меня тронуло. Потом я решила прийти сюда вместе с моими близкими, чтобы подумать о ней в последний раз, _положить розы в память о Лиззи, сказать "до свидания" и выразить свою симпатию".

В центре Нью-Йорка был рабочий день в самом разгаре, когда пришло печальное известие из Лондона. Впрочем, не всех оно тронуло так же, как по другую сторону Атлантики.

Гэрри Менитт, житель Нью-Йорка:

Знаете, мне кажется, что это все в каком-то роде британская история, британское ощущение себя в мире. Но как американца меня это известие не сильно тронуло. Возможно, другие американцы испытывают иные чувства, но не я.

Эми Ларсон, жительница Нью-Йорка:

Мне кажется, это грустно. Я уверена, что люди любят ее. Для тех, кто любил ее - это печальная новость. Но я не думаю, что это отразится на экономике или на фондовом рынке, на таких важных вещах.

К северу в Канаде новость о смерти королевы также восприняли по-разному.

Премьер-министр Джастин Трюдо со слезами на глазах заявил, что служение Елизаветы 2 канадцам навсегда останется важной частью истории североамериканской страны.

Али Бэйджи, банковский работник:

Оглядываясь назад и размышляя о том влиянии, которое она оказала на историю Содружества, я думаю, что сегодня грустный день.

Эдима Удо, банковский работник:

Новость конечно печальная, но для меня лично - не столь важная. Я считаю, что Канада должна двигаться к большей независимости от Соединенного королевства.

В Аргентине же помнят о не столь приятных событиях, связанных с ее правлением. При ней в 1982 году Великобритания вступила в войну за Фолклендские острова.

Элизабет Фариньес, учитель на пенсии:

Очевидно, что у нас, аргентинцев, несколько конфликтные отношения с англичанами, но мы должны признать, что она настоящая леди. Мы должны сказать: "Браво, Лилибет", вы очень хорошо справились, в течение семидесяти лет вы достойно правили Англией.

На африканском континенте помнят о роли королевы Елизаветы 2 в истории деколонизации. В первую очередь, в Нигерии.

Пол Апель, режиссер:

— _Мне было так грустно, когда я услышал о ее кончине, но я также хочу отметить ее правление как символ лидерства, символ мира. Я помню, что она дала нам нашу независимость на золотом блюдечке, _и я благодарен за это. Конечно, пусть ее душа упокоится с миром.

В Австралии, где давно обсуждают выход из британского Содружества, также мнения разделились. При этом парламент страны приостановил работу на 2 недели в знак траура по ушедшей королеве.

Майя Мунро, жительница Сиднея:

Грустно, как и большинству людей, я думаю, что она много значила для нескольких поколений женщин. Она просто невероятная фигура. И когда думаешь о периоде истории, который она пережила, это довольно невероятно.

Джон Уэнборн, житель Сиднея:

Пришло время для австралийцев подумать и, возможно, провести основательную дискуссию о роли главы государства. Называется ли эта должность монархом, генерал-губернатором или как-то еще. Главное заключается в том, какие функции выполняются на этой должности, а не то, кто ее занимает.