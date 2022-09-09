Разные реакции на кончину Елизаветы II в мире

От Токио до Буэнос-Айреса, от Абуджи до Канберры - известие о кончине королевы Великобритании Елизаветы II вызвало скорбь у людей разного поколения. Франция не стала исключением.

"Очень важно для меня, важно для всех, я думаю, - говорит парижанка Анна Бонд. - _Она была олицетворением Англии, Британии... Наверное, мы все испытываем похожие чувства сегодня, мы все немного потеряны... _Да, именно так - немного потеряны... Мы этим вечером немного сбились с пути..."

К британскому посольству в Берлине люди несут цветы. Под приспущенным флагом оставляют послания, зажигают свечи.

Жительница немецкой столицы Виктория с грустью говорит о своих чувствах:

— _Я всегда ассоциировала Британию с королевой Елизаветой, и меня так расстроило известие о ее кончине.__Меня даже удивило то, что человек, которого я не знала, умер, и это так сильно меня тронуло. Потом я решила прийти сюда вместе с моими близкими, чтобы подумать о ней в последний раз, _положить розы в память о Лиззи, сказать "до свидания" и выразить свою симпатию".

В центре Нью-Йорка был рабочий день в самом разгаре, когда пришло печальное известие из Лондона. Впрочем, не всех оно тронуло так же, как по другую сторону Атлантики.

Гэрри Менитт, житель Нью-Йорка:

— Знаете, мне кажется, что это все в каком-то роде британская история, британское ощущение себя в мире. Но как американца меня это известие не сильно тронуло. Возможно, другие американцы испытывают иные чувства, но не я.

Эми Ларсон, жительница Нью-Йорка:

— Мне кажется, это грустно. Я уверена, что люди любят ее. Для тех, кто любил ее - это печальная новость. Но я не думаю, что это отразится на экономике или на фондовом рынке, на таких важных вещах.

К северу в Канаде новость о смерти королевы также восприняли по-разному.

Премьер-министр Джастин Трюдо со слезами на глазах заявил, что служение Елизаветы 2 канадцам навсегда останется важной частью истории североамериканской страны.

Али Бэйджи, банковский работник:

— Оглядываясь назад и размышляя о том влиянии, которое она оказала на историю Содружества, я думаю, что сегодня грустный день.

Эдима Удо, банковский работник:

— Новость конечно печальная, но для меня лично - не столь важная. Я считаю, что Канада должна двигаться к большей независимости от Соединенного королевства.

В Аргентине же помнят о не столь приятных событиях, связанных с ее правлением. При ней в 1982 году Великобритания вступила в войну за Фолклендские острова.

Элизабет Фариньес, учитель на пенсии:

— Очевидно, что у нас, аргентинцев, несколько конфликтные отношения с англичанами, но мы должны признать, что она настоящая леди. Мы должны сказать: "Браво, Лилибет", вы очень хорошо справились, в течение семидесяти лет вы достойно правили Англией.

На африканском континенте помнят о роли королевы Елизаветы 2 в истории деколонизации. В первую очередь, в Нигерии.

Пол Апель, режиссер:

— _Мне было так грустно, когда я услышал о ее кончине, но я также хочу отметить ее правление как символ лидерства, символ мира. Я помню, что она дала нам нашу независимость на золотом блюдечке, _и я благодарен за это. Конечно, пусть ее душа упокоится с миром.

В Австралии, где давно обсуждают выход из британского Содружества, также мнения разделились. При этом парламент страны приостановил работу на 2 недели в знак траура по ушедшей королеве.

Майя Мунро, жительница Сиднея:

— Грустно, как и большинству людей, я думаю, что она много значила для нескольких поколений женщин. Она просто невероятная фигура. И когда думаешь о периоде истории, который она пережила, это довольно невероятно.

Джон Уэнборн, житель Сиднея:

— Пришло время для австралийцев подумать и, возможно, провести основательную дискуссию о роли главы государства. Называется ли эта должность монархом, генерал-губернатором или как-то еще. Главное заключается в том, какие функции выполняются на этой должности, а не то, кто ее занимает.