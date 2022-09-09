Над Белым домом спущен флаг. Официальное заявление президента США Джо Байдена и его жены Джилл начинается со слов:

Ее Величество Королева Елизавета II была не просто монархом. Она определила эпоху. Джо и Джилл Байден, президент и первая леди США

Также соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании выразил Папа римский Франциск:

Молюсь о вечном покое королевы, отдавая дань уважения ее жизни в неустанном служении на благо страны и содружества, ее примеру преданности долгу. Папа римский Франциск

Политики всего мира отдают дань уважения британскому монарху.

"С глубокой грустью я узнал о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. Королева Елизавета была женщиной, которая сформировала столетие в Соединенном Королевстве и за его пределами во всем мире. Она пережила современную историю и написала ее. Ее Величество пользовалась высочайшим уважением во всем мире", - отметил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Соболезнования выразил и Король Испании Филипп VI:

"Королеву Елизавету будут помнить как одну из величайших королев всех времен за ее достоинство, чувство долга, мужество и преданность своему народу во все времена".

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением:

"С глубокой скорбью я узнал о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. Тяжелая потеря для всей Европы и мира. От лица всех украинцев выражаю искренние соболезнования королевской семье, всей Великобритании и странам Содружества. Наши мысли и молитвы с вами".

Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил роль Елизаветы II в мировой истории.

"Она придавала уверенность на протяжении десятилетий бурных перемен, в том числе во время деколонизации Африки и Азии и развития Содружества... Королева Елизавета была хорошим другом ООН и посещала штаб-квартиру в Нью-Йорке дважды.Она была глубоко привержена благотворительной работе и защите окружающей среды", - написал Гутерриш.

Заседание Совета безопасности ООН началось с минуты молчания.