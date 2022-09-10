От Италии до Австралии: память о Елизавете II

Европейские политики отдают дань уважения ушедшей британской королеве. Президент Италии Серджио Маттарелла оставил запись в книге соболезнований в резиденции посла Великобритании в Риме. "Елизавета II вдохновляла мудростью целые поколения граждан мира. Итальянцы оплакивают любимую правительницу дружественной, союзной нам страны," – написал глава Итальянской Республики.

Елизавете II всегда оказывали тёплый приём по другую сторону Ла-Манша. Она 5 раз побывала во Франции с государственным визитом, повстречалась с 10-ю французскими президентами в ходе многочисленных частных визитов. В британском посольстве в Париже экс-президент Франсуа Олланд выразил соболезнования в связи с кончиной монарха. По его словам, у Карла III будет "свой стиль правления".Экс-президент также отметил интерес нового короля к защите окружающей среды.

В столице Австралии Канберре прошла траурная церемония на территории парламента страны. Премьер-министр, лидер оппозиции, а также генерал-губернатор, представляющий корону, возложили цветы к памятнику покойной королевы.

Вот что говорит эта австралийка, пришедшая почтить память монарха: "Она была очень трудолюбивой, все её за это уважали. Приятно видеть женщину, которая была так предана своей роли и так много значила для людей по всему миру".

Несмотря на симпатии к фигуре Елизаветы II, в Австралии также сильны позиции движения, выступающего за установление республики.

В индийском Мумбаи молодые художники устроили памятную акцию под открытым небом. На глазах у прохожих они создавали портреты королевы. Индия входит в Содружество наций, но с момента обретения независимости не признаёт британского монарха в качестве главы государства.