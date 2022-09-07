Совбез ООН призвал к созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Вслед за МАГАТЭ обеспечить демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС призвал и Совет Безопасности ООН.

На экстренном заседании, созванном по инициативе Москвы, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал российскую сторону вывести военный персонал и технику с территории вокруг станции, а Киев - не нарушать периметр обозначенной зоны безопасности.

Антониу Гутерриш, генсек ООН:

— Российские и украинские силы должны взять на себя обязательство не вести никаких военных действий в направлении станции или с ее территории. Запорожская АЭС и ее окрестности не должны быть целью или площадкой для военных операций. В качестве второго шага, должно быть обеспечено соглашение о демилитаризованном периметре.

Россия и Украина продолжают обвинять друг друга в обстрелах станции

Василий Небензя, постпред России при ООН:

— Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь, который появился буквально пару часов назад, источник обстрелов прямо не указан.

Сергей Кислица, постпред Украины при ООН:

— Пока мы контролировали станцию, угрозы радиационной катастрофы не было. Как только пришла Россия, сразу стал возможен худший сценарий.

Согласно опубликованному накануне отчету МАГАТЭ по итогам визита ЗАЭС непосредственной угрозы ядерной безопасности сейчас нет.

Тем не менее организация призывает прекратить обстрелы, при этом не указывая, какая из сторон виновна в обострении ситуации.

Эксперты МАГАТЭ выявили повреждения на нескольких объектах станции, но не увидели признаков распространения радиации.

Также сотрудники агентства зафиксировали на территории Запорожской АЭС "присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники" и призвали убрать машины из зон, где они могут мешать обеспечению безопасности и работе оборудования станции.