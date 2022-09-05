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Украина

Последний блок Запорожской АЭС отключён от Украины

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 Андрей Позняков
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Кортеж МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Кортеж МАГАТЭ на Запорожской АЭС   -   Авторское право  Russian Defense Ministry Press Service via AP

Последний активный энергоблок Запорожской АЭС отключён от энергосистемы Украины. Как сообщает национальный оператор «Энергоатом», это стало следствием обстрелов станции. В МАГАТЭ говорят со ссылкой на данные от Украины, что линию обесточили для борьбы с возгоранием и впоследствии её можно переподключить.

Ситуация на Запорожской АЭС стала темой телефонных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским. Макрон заявил, что безопасность станции можно обеспечить лишь после вывода с её территории российских войск.

За положением дел на АЭС следят двое представителей МАГАТЭ, которых агентство обещало оставить там на постоянной основе.

Брюссель и Москва тем временем продолжают обмен заявлениями по сокращению поставок газа из России в Европу. Кремль предупреждает, что экспорт топлива по трубопроводу «Северный поток» не возобновится до тех пор, пока не будут отменены международные санкции против России. Кроме того, Москва грозится жесткими мерами в ответ, в частности, на решение «Большой семёрки» о введении потолка цен на российскую нефть.

США, между тем, заявляют, что новые санкции могут последовать за так называемыми референдумами о присоединении к России украинских регионов. ТАСС сообщает, что в Херсонской области подготовка к такому голосованию была отложена из-за действий ВСУ.