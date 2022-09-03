МАГАТЭ: Запорожская АЭС снова потеряла связь с ЛЭП

Запорожская АЭС в субботу вечером снова потеряла связь с последней остававшейся в действии основной внешней линией электропередачи. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии. Электроэнергия подается в сеть через резервную линию.

Ранее днем минобороны России заявило о попытке ВСУ захватить станцию.

ЗАЭС оккупирована российскими войсками и периодически подвергается обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняют друг друга. Инспекторы МАГАТЭ выразили обеспокоенность в связи с ее безопасностью, поскольку она получила повреждения.

Тем временем сообщается, сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь в урегулировании кризиса вокруг Запорожской АЭС. В ходе телефонного разговора Эрдоган сказал, что Турция может сыграть роль посредника, как она это сделала в июльском соглашении по зерну.

В населенных пунктах, расположенных неподалеку от атомной станции, практически каждый день слышны звуки взрывов. Но даже не это беспокоит людей больше всего.

Наталья: "Бум, это не так страшно. А вот электростанция, да. Это самое страшное". Наталья, мать троих детей, остается в курсе событий благодаря сообщениям, которые получает от родственников, и новостям, распространяемым в социальных сетях.

Министерство здравоохранения Украины выпустило для граждан памятку: что нужно иметь дома на случай аварии. Несмотря на международный надзор за работой Запорожской АЭС, отмечает ведомство, лучше быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям, в том числе и связанным с распространением радиации.