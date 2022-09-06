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мир

МАГАТЭ просит защитить Запорожскую АЭС

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 Андрей Позняков
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Российские военные на Запорожской АЭС
Российские военные на Запорожской АЭС   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press.

По итогам визита на Запорожскую АЭС МАГАТЭ призывает немедленно создать зону безопасности вокруг станции. В выводах агентства говорится о необходимость открыть специальных коридоров для доступа к ядерному объекту, вывести с территории АЭС военную технику и прекратить обстрелы АЭС.

«Хотя прошлые события не спровоцировали ядерную аварию, они представляют собой постоянную грозу безопасности, поскольку могут пострадать критически важные узлы, в том числе хранилище ядерных отходов и системы охлаждения», – говорится в документе, который обещают передать Совбезу ООН.

Россия и Украина по-прежнему обвиняют друг друга в нанесении ударов по АЭС. Москва заявила, что только в понедельник на территорию комплекса упали три украинских снаряда. Киев, в свою очередь, обвиняет российских военных в ядерном шантаже и попытках уничтожить оборудование, обеспечивающее электроснабжение регионов на западном берегу Днепра.

После визита миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС остались дежурить двое представителей агентства. Предполагается, что они будут оперативно сообщать о ситуации на станции.