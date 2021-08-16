Габалинский музыкальный фестиваль снова соединил зрителей и исполнителей

Этим летом в древнем азербайджанском городе Габала после годичного перерыва вновь прошел знаменитый музыкальный фестиваль.

12-й форум, ставший важным событием в культурном календаре Азербайджана с 2009 года, прошел в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева и отеле Riverside, расположенном среди зеленых холмов и спокойной атмосферы Габалы.

В этом году встречи на фестивале, на который съехались любители музыки со всего региона, были особенно трогательными как для исполнителей, так и для посетителей после того, как прошлогодний фестиваль был отменен из-за пандемии.

Зарин Алиева, скрипачка: "Это был наш первый живой концерт за полтора года. Конечно, всем музыкантам было трудно, ведь за весь период пандемии не было ни одного живого концерта и многие вышли из формы. Однако, несмотря на это, мы взяли себя в руки и выступили хорошо. Мне очень понравилось играть перед публикой, и я надеюсь, что выступление понравилось зрителям".

В этом году фестиваль отметил 100-летие Бакинской музыкальной академии, предоставив молодым талантам и опытным музыкантам возможность вернуться на сцену и поделиться своей страстью с живой аудиторией. Дирижер Джавад Таги-заде очень высоко оценил такую возможность.

Джавад Таги-заде, дирижер:"Эта пауза, с которой мы все столкнулись в связи с пандемией, сыграла с нами злую шутку. К нам вернулось волнение. Мы все на самом деле очень соскучились по зрителю, по живым концертам, вне интернет пространства, когда мы выходим на сцену и слышим дыхание зрителей, буквально слышим их эмоции. Услышать их аплодисменты вживую еще раз - это бесценно".

Айгюн Атаева, гость фестиваля:"Мы совершенно случайно попали на 12-й Габалинский музыкальный фестиваль. Мы просто в восторге от концертов под открытым небом, в восторге от этого Конгресс-центра, он такой потрясающий, акустика замечательная, а наши музыканты и исполнители - я просто в восторге от них".

На открытии фестиваля вечернюю атмосферу наполнили живые звуки азербайджанской народной музыки, вновь объединив зрителей и исполнителей.