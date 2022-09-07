Польше не хватает угля

Euronews продолжает серию программ о том, как страны ЕС и отдельные населенные пункты справляются с энергокризисом на фоне санкций в отношении Москвы и разрыва прежних цепочек поставок энергоносителей из России. На очереди - Польша.

Угольные браконьеры

Валбжих - городок в польской Силезии, некогда важный угледобывающий регион, который тяжело переживал закрытие шахт, безработицу, а затем столкнулся с нелегальной добычей, организованной бывшими шахтерами.

Роман Янишек - шахтер на пенсии. По его словам, сегодня, на пике энергетического кризиса, уголь стал труднодоступным товаром, обычной семье сложно сразу закутить достаточную для зимовки партию. "Пенсии большинства бывших шахтеров не очень высокие. Нам трудно купить тонну угля со склада по цене в 400-600 с лишним евро, если произвести пересчет. А вот 5-10 мешков купить можно, при этом немного денег на жизнь останется. Да, приходится вот так считать", - рассуждает Роман.

Говоря о "мешках", Роман имеет в виду незаконно добытый уголь. Несколько лет назад некоторые местные жители вновь начали копать в районе закрытых шахт.

"Нам интересно, будут ли снова добывать уголь из нелегальных шахт. Ясно ведь, что он дешевле. Возможно, поскольку это незаконно, городские власти попытаются предотвратить такую добычу, к тому же качество это угля очень среднее", - размышляет бывший шахтер.

Угля, даже неважного, на рынке нет. Некоторые местные семьи вынуждены жечь древесину. "В этом году я ничего не запасла, угля у меня нет, - рассказывает жительница Валбжиха Анна. - На складах пусто. Когда он появляется, можно записаться, но придется брать очень большое количество. Мы, к сожалению, не можем себе этого позволить".

Помощь или расточительство?

Польское правительство ввело финансовую помощь для тех, кто отапливает свои дома углем. В министерстве климата и окружающей среды уточнили, что всего на программу поддержи выделено 1,5 миллиардов злотых ( около 2,5 млрд. евро). Это - субсидии для всех польских домохозяйств, которые используют уголь в качестве сырья для отопления, речь идет о единовременном пособии в размере 3000 злотых на семью. Некоторые эксперты считают, что властям нужно быть экономнее.

Рафал Засунь, эксперт по энергетике, главный редактор экологического портала WysokieNapiecie.pl, убежден, что необходим дифференцированный подход. "Государство должно поддерживать беднейшие домохозяйства, - считает Засунь. - Оно не может позволить себе помочь всем".

Польша - страна с самым высокими в Европе потреблением угля для отопления домов. Несмотря на то, что Польша сама располагает шахтами, в прошлом она немало импортировала из России.

"Оправданная паника"

Поставки прекратились через считанные недели после начала войны в Украине, причем по инициативе Варшавы. Как Польша вступает в осенне-зимний период?

Наш канал попросил Рафала Засуня прокомментировать ситуацию. "Сегодня мы вынуждены импортировать несколько миллионов тонн угля из разных стран, исключая Россию. Польша ввела эмбарго на российский уголь раньше своих соседей - в апреле. Другие европейские государства пошли на этот шаг в августе, у них было время пополнить свои запасы российским углем. Польше не повезло и потому, что наши дома отапливаются специфическим сортом, его не используют в других странах, таких как как Великобритания и Германия. Сильный дефицит угля - вполне вероятная для нас перспектива", - считает Засунь.

Наблюдатели отмечают, что население потихоньку начинает паниковать. "Эту панику можно объяснить, - говорит Засунь. - Люди знают, что угля нет и что цена на этот продукт для домохозяйств стремительно растет. Главная причина кризиса - не сама война, а санкции и европейская поддержка Украины. Польша слишком рано ввела эмбарго на российский уголь. Введи мы его в августе, как остальные страны ЕС, мы успели бы пополнить запасы. Сейчас мы наращиваем импорт. Но уголь, который поступает из Колумбии, Индонезии и Южной Африки, не может на 100% заменить уголь российский, который уже много лет используется для покрытия потребностей польских домохозяйств".

Эксперт не готов давать прогнозы относительно преодоления энергетического кризиса Польшей в ближайшее время. "Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация", - резюмирует он.