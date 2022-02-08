"Веймарский треугольник": сохранить мир в Европе

"Веймарский треугольник" - так называют традиционные встречи лидеров Германии, Франции и Польши. На этот раз особое внимание в ходе переговоров в немецкой столице было уделено украино-российскому кризису.

"Берлин, Варшава и Париж едины в своей цели сохранения мира в Европе", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, принимая во вторник президентов Франции и Польши Эммануэля Макрона и Анджея Дуду. По его словам, поддержание мира должно осуществляться "посредством дипломатии и чётких сигналов, а также общей воли к совместным действиям".

Олаф Шольц, канцлер ФРГ:

"Размещение российских войск на границе с Украиной вызывает большое беспокойство, и наша оценка ситуации совершено идентична, равно как и наша позиция. Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия для России - политические, экономические и, конечно же, геостратегические".

Анджей Дуда, президент Польши:

"Мы должны найти решение, чтобы избежать войны. Как я уже сказал, в настоящее время это наша главная задача. Я верю, что мы ее достигнем".

Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих у границ Украины, но утверждает, что нападать на Украину не намерена. Тем не менее во вторник российские военно-морские и воздушные учения были продолжены на фоне дипломатических переговоров на высоком уровне, направленных на разрядку ситуации.

Министерство обороны Украины заявило, что 10-20 февраля также проведёт учения в разных регионах страны, чтобы подготовиться к вероятному наступлению российской армии.

Между тем 6 десантных российских кораблей РФ перебрасываются из Средиземного моря в Чёрное. Официально заявленная цель –"военно-морские учения для отработки действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также противодействие военным угрозам Российской Федерации по морским и океанским направлениям".