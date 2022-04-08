Евросоюз прекратит импортировать российский уголь

Евросоюз впервые лишает Россию части её доходов от продажи энергоносителей в качестве наказания за вторжение на Украину. С августа, и похоже, навсегда, блок прекратить закупки у Москвы угля. Эмбарго вступит в силу в рамках пятого пакета санкций, который был оперативно разработан после сообщений о расправах над населением Бучи и других пригородов Киева.

Политолог из брюссельского института "Брейгель" считает, что новая рестрикция носят в основном символический характер:

«Запрет на уголь не сильно ударит по Путину, - говорит Симоне Тальяпетра. - Евросоюз каждый день платит около 10 миллионов евро за уголь, который он получает из России. А за её нефть и газ ЕС платит 850 миллионов евро в день. Поэтому, для того, чтобы оказать влияние на президента России, Европе нужно объявлять нефтяные и газовые санкции. Вот куда нужно ударить Путина, вот где его экономические интересы."

Кроме того, Евросоюз полностью заморозил активы четырех российских банков. Суда под российским флагом не смогут заходить в порты ЕС. Грузовому автотранспорту, зарегистрированному в РФ и Беларуси, будет разрешено передвигаться по Союзу только, если он везёт такие товары, как продовольствие, гуманитарная помощь и лекарства.

Между тем, заместитель министра экономики Украины надеется, что ЕС вскоре полностью откажется от российских энергоносителей, а пока он приветствует угольное эмбарго:

«Это реально хороший сигнал о том, что давление на Россию усиливается и продолжает усиливаться, - говорит Тарас Качка. - Но мы просим наших партнёров, особенно в Европе, о большем. Мы ведь хотим сократить источники финансирования Россией войны. Россия получает около 1/3 своих государственных доходов от экспорта нефти. Вот почему мы так настаиваем на нефтяном эмбарго".

Правительства стран ЕС договорились начать работу над шестым раундом санкций, если Россия продолжит наступление на Украине или поступят новые сообщения о военных преступлениях. В таком случае может быть сокращён или перекрыт импорт российской нефти. Ранее против этого предложения решительно выступили Германия и Австрия и Венгрия. C тех пор Берлин и Вена стали склоняться к такой мере, но Будапешт, похоже, пока не передумал.

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