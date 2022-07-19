Польше не хватает угля

Больше всего отапливаемых углём домов на европейском континенте находится на территории Польши. Однако рост цен, война в Украине и сокращение запасов угля усилили опасения по поводу надвигающегося энергетического кризиса.

Бартломей Дерски, эксперт по вопросам энергетики:

_"Мы находимся в ситуации, когда у нас оказались, вероятно, самые низкие запасы угля со времен Второй мировой войны. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся с этим видом топлива для домохозяйств, заключается в том, что его просто негде добывать._Для отопления домов по всей Польше используется около 10 млн тонн угля в год, и только половина этого количества добывается в стране. Другая половина фактически поступает к нам из России и, частично, из Казахстана. Однако сейчас Россия остановила пропуск грузовых поездов из Казахстана, поэтому этот маршрут больше не доступен".

Кристина Лисицкая отапливает свой дом угольной печью, но её беспокоит пока не наличие сырья, а его цена:

"Год назад я покупала уголь за 700 злотых (146 евро), потом за 1000 злотых (210 евро). Но сейчас цена взлетела до 2000 злотых (420 евро), такой высокой она никогда ещё не была. Никогда. Если бы я была пенсионеркой, то вся моя пенсия ушла бы на тонну угля. И что дальше? Как бы я жила? Ведь есть и другие затраты. А тонны угля мне мало. На зимний сезон мне нужно 2,5 тонны. А это 4000 злотых - 837 евро. Это очень большие деньги".

Хотя Кристина не рассчитывает на помощь государства, покупать менее качественный заменитель она не хочет:

"Я не хочу платить 1000 злотых за более дешевый продукт. Я бы предпочла заплатить больше за хороший уголь, потому что мне уже случалось класть в печь дешёвый, и половина его сгорала, а половину проходилось выбрасывать. На зиму я сделаю запасы дров и угля и как-нибудь обойдусь".

В попытке поддержать сограждан правительство решило снизить углеродные стандарты. Но это вызвало обеспокоенность у экологов.

Петр Сергей из Варшавской общественной организации Smog Alert говорит:

"В настоящее время правительство приостанавливает действие и так уже довольно низких общих стандартов качества, предписав шахтам и розничным торговцам "продать все". Вот уже 60 дней, как стандартов не существует. Недавно запрещённые виды топлива стали доступны для продажи и, вероятно, будут дешеветь, поскольку состоят из низкокачественных флотоконцентратов или ила, которые содержат большое количество влаги, серы, тяжёлых металлов и золы. Мы обеспокоены тем, что эти виды топлива будут просто смешиваться с углём и продаваться. Это принесёт дополнительную прибыль как шахтам, так и горнодобывающему сектору, но при этом создаст смог и ещё больше загрязнит окружающую среду этой зимой".

Магдалена Ходовник, Euronews:

"Проблема угля стала очень острой в Польше. Правительство пытается создать программы помощи для предотвращения кризиса до начала зимнего сезона, но на сегодняшний день чёткого решения пока не найдено".