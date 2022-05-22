Мбаппе остаётся в ПСЖ

Килиан Мбаппе продолжит играть в Пари Сен-Жермен. Французский столичный клуб объявил о заключении нового контракта со своим форвардом до 2025 года. Действие прежнего заканчивалось 30 июня 2022.

Ранее стало известно, что Мбаппе получил предложение от испанского "Реала" и готов его принять, но в итоге он решил остаться в Париже. Болельщики королевского клуба отреагировали эмоционально:

"Я больше не хочу, чтобы он переходил в "Реал". Игра не стоит свеч. Мбаппе играл на два поля: сначала говорил, что хочет перейти в "Реал", а потом остался в ПСЖ из-за денег. Мне он, простите, больше не интересен. Он отличный игрок. Раньше он мне нравился, но теперь уже нет. Я не хочу видеть его в "Реале".

А вот фанаты Мбаппе во Франции известие о его решении приветствовали. Они прекратили бойкот, длившийся несколько месяцев, и отпраздновали десятое чемпионство ПСЖ:

"Как болельщик ПСЖ, я этому очень рад, да и для Франции это очень хорошо. Думаю, это просто здорово, что оностаётся, и именно в "Пари Сен-Жермен".

За ПСЖ Килиан Мбаппе выступает с 2018 года. Он перешел туда из "Монако" за 180 млн евро. Французские СМИ пишут о том, что Парижский клуб пообещал нападающему провести перестройку в руководстве. О конкретных решениях объявят в ближайшие дни. А пока уже известно, что из ПСЖ уйдёт спортивный директорЛеонардо. Это означает, что от маркетинговой составляющей клуб обратится к спортивной.