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Чехия

Карловарский кинофестиваль: помощь Украине

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Карловарский кинофестиваль: помощь Украине
Карловарский кинофестиваль: помощь Украине   -   Авторское право  Screenshot Euronews

Организаторы и участники карловарского кинофестиваля стремятся оказать поддержку Украине. В этом принимает деятельное участие почётный гость фестиваля американский актёр и режиссёр Лев Шрайбер. В марте он стал соучредителем благотворительной сети, которая помогает финансировать украинских активистов.

– Активнее и эффективнее всего на местах действуют сами украинцы, – рассказывает Шрайбер. – Поэтому вместо того, чтобы отдавать деньги крупным международным благотворительным организациям, постарайтесь найти способ связаться напрямую и помочь людям, которые помогают себе сами. В этом и заключалась наша идея.

Одесский международный кинофестиваль, который проводится в середине июля, в этом году не состоится, что создаёт серьёзные проблемы для местного кинематографа. Для того, чтобы помочь своим украинским коллегам карловарский фестиваль разместил здесь информационную панель Stand With Ukraine, а также организовал серию показов «Незавершённая работа», где демонстрируются восемь украинских лент, которые ещё полностью не отсняты.

– Мы стремимся оказать поддержку этим проектам, – поясняет Уго Росак, директор отдела кинопроизводства, – во всяком случае довести их до завершения, поскольку все средства сейчас направлены на войну, а фильмы отложены на потом.

Благодаря устроителям, украинские фильмы получили возможность быть представленными международной публике.

– Такие мероприятия помогают нашим режиссёрам найти возможность закончить свои фильмы, – делится Анна Мачух, директор Одесского кинофестиваля. – Но, конечно, мы больше всего нуждаемся в помощи, которая помогла бы выиграть войну, потому что сейчас у нас, к сожалению, нет возможности снимать фильмы в своей стране так, как нужно.

Корреспондент Euronews Иржи Скацел передаёт из Карловых Вар:

– Организаторы Одесского кинофестиваля верят в победу и планируют вновь провести фестиваль в июле следующего года.