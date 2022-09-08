"Американская крутизна": с любовью о Майкле Мэдсене

"Бешеные псы", "Убить Билла", "Город грехов", "Омерзительная восьмёрка" – за его плечами более 170 фильмов. Многие сцены с участием Майкла Мэдсена признаны культовыми критиками и киноманами.Любители вестернов и криминальных триллеров со всего мира теперь смогут лучше узнать своего кумира. Режиссёр Доминик Милано посвятил жизни и карьере 64-летнего актёра документальную картину "Американская крутизна: ретроспектива Майкла Мэдсена".

Я хотел погрузиться в мир Майкла. Меня всегда восхищало его актёрское мастерство, работать над таким проектом – огромная честь, у меня даже язык не поворачиваться назвать это работой. Я стремился добиться глубины взгляда. "Американская крутизна" ближе всего к жанру байопик, но в фильме много спонтанных вещей, закулиссных откровений, воспоминаний близких ему людей, таких, как Тарантино. Доминик Милано Режиссёр

Работа над картиной продлилась 5 лет. По словам режиссёра, он не хотел скрывать от зрителей семейные драмы или проблемы с алкоголем, с которыми столкнулся Мэдсен. "Моя цель__–__не показать, какой он прекрасный, – говорит Милано, – мы хотели снять правдивое кино".

Мировая премьера "Американской крутизны" состоялась на Брюссельском кинофестивале BIFFF.