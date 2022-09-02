Карта боевых действий в Украине (2/09/22)

Саша Вакулина, Euronews:

"Кремль, вероятно, стремится использовать значимость захвата территорий вокруг Донецка, которые оспаривались с 2014 года, чтобы поднять боевой дух российских и прокси-сил, — такова последняя оценка Института изучения войны.

Российские силы нанесли удары по наземным целям к северо-западу от Славянска, к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.

После захвата Лисичанска российским военным не удалось продвинуться к Северску или захватить трассу Е40 Словянск-Бахмут.

Украинский Генеральный штаб заявил, что президент России Владимир Путин отложил крайний срок взятия Донецкой области российскими войсками с 31 августа до 15 сентября, но реализация этих планов к новой дате выглядит очень невероятной - говорится в сообщении института.

Для достижения этих целей Россия проводит передислокацию своих сил.

Не назвав никакой конкретной даты или крайнего срока, президент России Владимир Путин вновь изложил свое ложное видение неспровоцированного вторжения России в Украину, представив его как оборонительную операцию для защиты России. Он говорит, что цель "специальной военной операции" - ликвидация "антироссийского анклава", который формируется в Украине.

Заявление Путина об "антироссийском" образовании, которое надо уничтожить военным путем ради защиты России, подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины. Вероятно, это заявление призвано подготовить информационный фон, чтобы стимулировать дальнейшие усилия России и способствовать формированию новых сил осенью и зимой этого года.