Карта боевых действий в Украине (1/09/22)

"Украинская армия продолжила наступательные операции на юге Украины, подкрепляя их интенсивными дальними ударами по российским командным и тыловым объектам на всей территории оккупированной зоны", — говорится в сообщении минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9d6zzhqegk — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 1, 2022

Согласно последнему отчету разведки, министерство обороны Украины опубликовало видеозапись того, как украинские самолеты запускают высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, предназначенные для обнаружения и уничтожения радаров.

Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне — обеспечивающее её радиолокационное покрытие критически важно для военных действий в Украине. Существенный и эффективный вывод из строя российских радаров с помощью этих ракет станет серьезным ударом по и без того проблемной ситуационной осведомленности России.

Командование и правительство Украины вновь призвали избегать каких-либо сообщений или прогнозов касательно украинского контрнаступления - эта мера необходима, так как контрнаступление может включать в себя обманные манёвры или ложные направления.

The #Russian MoD and Russian milbloggers began an information operation declaring the #Ukrainian counteroffensive a failure almost as soon as it was launched. It is far too soon to assess the progress of the counteroffensive operation.https://t.co/L2UZXlDKbCpic.twitter.com/NpIr6SZ7Wz — ISW (@TheStudyofWar) September 1, 2022

Российские власти обнародовали список местонахождения школ в оккупированных Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, включая точные координаты, якобы предупреждая о возможных нападениях на них со стороны Украины, поскольку 1 сентября начинается учебный.

Американский аналитический центр Институт по изучению войны (ISW) полагает, что это заявление может быть подготовкой к сфабрикованным Россией атакам на школы, для объяснения низкой посещаемости или с какой-либо другой целью.