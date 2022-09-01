Карта боевых действий в Украине (1/09/22)Комментарии
"Украинская армия продолжила наступательные операции на юге Украины, подкрепляя их интенсивными дальними ударами по российским командным и тыловым объектам на всей территории оккупированной зоны", — говорится в сообщении минобороны Великобритании.
Согласно последнему отчету разведки, министерство обороны Украины опубликовало видеозапись того, как украинские самолеты запускают высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, предназначенные для обнаружения и уничтожения радаров.
Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне — обеспечивающее её радиолокационное покрытие критически важно для военных действий в Украине. Существенный и эффективный вывод из строя российских радаров с помощью этих ракет станет серьезным ударом по и без того проблемной ситуационной осведомленности России.
Командование и правительство Украины вновь призвали избегать каких-либо сообщений или прогнозов касательно украинского контрнаступления - эта мера необходима, так как контрнаступление может включать в себя обманные манёвры или ложные направления.
Российские власти обнародовали список местонахождения школ в оккупированных Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, включая точные координаты, якобы предупреждая о возможных нападениях на них со стороны Украины, поскольку 1 сентября начинается учебный.
Американский аналитический центр Институт по изучению войны (ISW) полагает, что это заявление может быть подготовкой к сфабрикованным Россией атакам на школы, для объяснения низкой посещаемости или с какой-либо другой целью.