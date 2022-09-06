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Великобритания

Новый премьер Британии прибыла на Даунинг стрит, 10

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 Кнарик Хачатрян
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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на Даунинг стрит, 10
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на Даунинг стрит, 10   -   Авторское право  Kirsty Wigglesworth/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Получив от королевы Елизаветы II поручение сформировать правительство, новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла на Даунинг-стрит, 10. Перед тем как приступить к работе в правительственной резиденции, новый консервативный лидер обратилась к британцам, представив им приоритетные, по её мнению, задачи, требующие решения.

"Мы превратим Великобританию в целеустремлённую нацию с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами, где у всех и везде есть возможности, которых они заслуживают. Я буду действовать сегодня, действовать каждый день, чтобы это произошло. Вместе с нашими союзниками мы будем стоять за свободу и демократию во всем мире, признавая, что у нас не может быть безопасности дома, если не будет безопасности за его пределами", — сказала Лиз Трасс.

Среди объявленных ею мер - снижение налогов и цен на топливо, а также глубокая, основательная реформа системы здравоохранения:

"Обеспечив экономию энергии и NHS (Национальная служба здравоохранения), мы выведем нашу страну на путь долгосрочного успеха", — считает новый премьер.

В понедельник были оглашены результаты голосования, по которым глава британского МИДа 47-летняя Лиз Трасс одержала во внутрипартийной борьбе победу над экс-министром финансов Риши Сунаком. Она возглавила тори и получила право сформировать новое их правительство после отставки Бориса Джонсона.

Во вторник утром он передал свои полномочия преемнице и вместе с ней отправился в Шотландию, в замок Балморал. Здесь их приняла королева Елизавета II. Она приняла отставку Джонсона , а затем в ходе аудиенции с Лиз Трасс поручила ей сформировать правительство.

Трасс - 15-й премьер, которому королева дает такое поручение за 70 лет пребывания на троне и 3-я женщина глава правительства в истории Британии. Своим источником вдохновения она назвала Маргарет Тэтчер. О своём предшественнике Борисе Джонсоне Трасс также отозвалась с большим уважением, отметив, что он проделал на этом посту большую и важную работу.