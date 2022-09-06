Чем грозит Великобритании премьерство Лиз Трасс

Как и в случае с другими крупными политиками, иногда казалось бы небрежно брошенная фраза многое говорит о мировоззрении нового премьер-министра Великобритании.

Короткая фраза "присяжные еще не определились" прозвучала в ответ на вопрос журналиста, является ли французский лидер Эммануэль Макрон "другом или врагом". И тут Лиз Трасс выставила на публику свой всеобъемлющий евроскептицизм - ведь перед ней была благодарная аудитория её сторонников, симпатизирующих партии консерваторов во время избирательной кампании.

Несмотря на провокационный тон вопроса, ответ на него тут же поставил Трасс в категорию полной противоположности французскому президенту, горячему стороннику Европейского Союза. Линии разлома "брексита" проходят через многочисленные разногласия между британским и французским правительствами - от прав на рыболовство в смежных водах до мигрантов, плывущих через Ла-Манш, от хаоса на британских границах и до вопросов обороны и безопасности.

Борис Джонсон, который в момент этого ответа всё ещё формально был шефом Трасс, вмешался в разговор характерной ему манере, и смешав два языка, назвал Макрона "тре-бон приятелем" Великобритании.

Но в то же время, его пребывание на посту премьера было отмечено антагонистическими отношениями как с Францией, так и с Евросоюзом в целом: несмотря на то, что, по утверждению Джонсона, он "завершил" процесс "брексита", мало что говорит о каком-либо радикальном изменении курса со стороны его нынешней преемницы.

Некогда горячая сторонница членства Великобритании в ЕС, после референдума 2016 года Лиз Трасс точно так же превратилась в страстную сторонницу "брексита".

Опасения "взрывоопасной" эскалации конфликта в Северной Ирландии

Еще до того, как стать премьер-министром, Трасс уже поставила британское правительство на путь конфликта с ЕС. И есть основания полагать, что как только она окажется на Даунинг-стрит 10, последствия не заставят себя ждать.

Начиная свою предвыборную кампанию, она назвала законопроект о протоколе по Северной Ирландии - "хорошим примером неуступчивости перед лицом ЕС", поместив его в число личных достижений в правительстве.

Сейчас этот протокол проходит через парламент и открывает британскому правительству дорогу к тому, чтобы разорвать ту часть сделки о "брексите", которая касается территориальной целостности Великобритании.

"Последствием может стать торговая война, что ухудшит и без того напряженные отношения между Великобританией и ЕС", - пишет директор аналитического центра UK in a Changing Europe Ананд Менон, в документе, который изучает позиции кандидатов в лидеры от консерваторов.

У Великобритании есть время до 15 сентября, чтобы ответить на шаги ЕС, предпринятые в юридическом поле в связи с тем, что страна не смогла в полной мере осуществить пограничные обязательства в Северной Ирландии (в соответствии с Протоколом о "брексит"). По данным газеты Financial Times, Трасс рассматривает возможность обращения к статье 16 Протокола, которая предусматривает введение крайних "защитных" мер любой из сторон для преодоления "серьезных" трудностей.

Союзники Трасс описывают такую тактику как "страховой полис", подчеркивая, что сама Трасс предпочитает решать все вопросы с Брюсселем путем переговоров. Но как утверждает Ананд Менон, даже если законопроект будет отозван, "если правительство станет настаивать на переработке Протокола, трудно себе представить, что можно будет достичь какого-либо согласия" [с ЕС].

Лорд Питер Рикеттс, бывший посол Великобритании во Франции и высокопоставленный сотрудник британского МИДа, считает, что двойной подход Трасс - принятие мер по отмене Протокола при одновременном стремлении к переговорам с ЕС - приведет к обратному результату и просто вызовет негативную ответную реакцию:

"Мы попадем в нисходящий поток реакции со стороны ЕС в момент, когда в Европе полным ходом идет серьёзная война, а стоимость жизни выросла как никогда в истории нынешнего поколения! - посетовал Рикеттс в интервью радиостанции BBC, - Правительство должно приостановить этот законопроект о Северной Ирландии, ведь если он будет принят, это станет триггером для взрывоопасной реакции со стороны европейцев".

Протокол по Северной Ирландии - это часть соглашения о "брексите", он был согласован и подписан Борисом Джонсоном, а затем ратифицирован парламентами Великобритании и ЕС. Протокол делает обязательным контроль всех товаров, ввозимых из Великобритании в Северную Ирландию, которая при этом в основном остаётся в сфере влияния ЕС. Причём Протокол имеет силу международного законодательства.

Согласно статистическим данным, после "брексита" экономика Северной Ирландии опережает экономику Великобритании, а опросы предпринимателей говорят, что большинство из них уже адаптировались к новым условиям, и Протокол не входит в число беспокоящих их проблем.

Но североирландские юнионисты утверждают, что портовая инфраструктура и перебои в поставках ослабляют связи с остальной Великобританией. Они отказались участвовать в работе правительства до тех пор, пока действует Протокол по "брекситу". Сама же Трасс заявила, что Протокол угрожает мирному соглашению "Страстной пятницы" от 1998 года, рискуя "разорвать наш драгоценный союз".

В отношениях между ЕС и Великобританией "перезагрузка маловероятна"

Когда в начале 2022 года новый министр иностранных дел Трасс возглавила переговоры по Северной Ирландии в связи с "брекситом", в ЕС это приветствовали. Ее предшественник Дэвид Фрост был непопулярен в Брюсселе и считался несговорчивым.

"После прихода Лиз Трасс у нас появилась надежда. Но посмотрите, чем это обернулось! - прокомментировал ситуацию один из высокопоставленных дипломатов в июле 2022-о. - Предполагалось, что она - прагматик и захочет решить этот вопрос, но посмотрите что произошло: она придерживается гораздо более экстремального подхода".

"Даже с новым руководством радикальная перезагрузка отношений между ЕС и Великобританией маловероятна", - говорят аналитики Центра европейской политики в Брюсселе, утверждая, что Трасс "воплощает преемственность" эпохи Джонсона, которая оставила "глубокий раскол" в отношениях Евросоюза и Великобритании.

"Опираясь на евроскептическое крыло Консервативной партии, Трасс вряд ли откажется от курса на жёсткий подход. А это нанесет ещё больший ущерб отношениям между ЕС и Великобританией", - пишут в комментарии Фабиан Зулиг и Эмили Фицпатрик, ссылаясь на сообщение о том, что будучи главой МИДа Трасс попала под сильное влияние выступающей за брексит Европейской исследовательской группы (ERG) консервативных членов парламента.

"Можно ожидать более джонсонианской тактики ведения боя, поскольку торговая война с ЕС становится все более неотвратимой. Кроме того, представив свой законопроект о североирландском Протоколе, Трасс серьезно подорвала доверие со стороны своего европейского коллеги, зампреда Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Любое восстановление этих отношений затруднительно под руководством Трасс".

"Многое будет зависеть от Протокола. Односторонние действия Великобритании в отношении Протокола о Северной Ирландии отодвинут на второй план все остальное (за исключением сотрудничества по Украине). Даже если предположить, что законопроект по Протоколу не станет законом, необходимость разрешения спора о североирландском статусе будет по-прежнему доминировать в отношениях", - пишет Ананд Менон из UK in a Changing Europe в своей статье о лидерстве в стане Тори.

Сотрудничество в условиях "вечного брексита"

Северная Ирландия - далеко не единственная зона разногласий Великобритании с ЕС. В то время как британское правительство подало официальную апелляцию против исключения Великобритании из научных программ ЕС, таких, как Horizon Europe (чей бюджет - около 100 млрд евро на семь лет), Трасс обвинила ЕС в "неоднократном стремлении политизировать жизненно важное научное сотрудничество".

Она пообещала до конца 2023 года пересмотреть все законы ЕС, которые пока ещё действуют на территории Великобритании, заявив в начале августа, что "приоритет - это сокращение насаждённой Евросоюзом бюрократии" в финансовом секторе.

"То, как будет осуществляться управление Протоколом по "брекситу", будет иметь огромное влияние на отношения Великобритании и ЕС. Но возникает также вопрос о том, насколько эффективно Великобритания и ЕС могут сотрудничать, если между ними возникнет жесткая конкуренция в области регулирования", - предупреждает Ананд Менон.

"Будучи премьер-министром, Трасс, скорее всего, не захочет идти на компромисс с Брюсселем, продолжая стремление кабинета Джонсона к "вечному брекситу" - регулярно и намеренно разжигая споры с ЕС, чтобы подкормить журналистов из СМИ-еврофобов", - предположил Адам Харрисон из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), основываясь на послужном списке Трасс на посту министра иностранных дел Великобритании.

Однако есть некоторые свидетельства того, что такая позиция не соответствует общественному мнению. В исследовании, проведенном в июне Британской группой внешней политики (BFPG), независимым аналитическим центром, говорится, что британцы поддерживают многие направления сотрудничества и взаимодействия с Евросоюзом.

"Британцы поддерживают широкий спектр направлений сотрудничества с ЕС, среди которых наиболее популярными являются снижение торговых барьеров, содействие свободе передвижения из одной страны в другую, исследования и научные области, а также региональное и глобальное внешнеполитическое сотрудничество", - говорит автор исследования из BFPG София Гастон.

Безопасность и оборона: "Упущенная возможность

В своей январской статье для ECFR (см.выше) Изабелла Антиноцци, аналитик Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI), исследовательского центра в Лондоне по вопросам обороны и безопасности, утверждает, что ЕС и Великобритания должны стремиться оживить свои отношения в тех областях политики, которые удалось уберечь от острых политических дебатов, например, сотрудничество в сфере безопасности.

Трасс как потенциальный премьер-министр, пишет Антиноцци, обладает "сильным стимулом для того, чтобы начать отношения с ЕС с чистого листа" и она "должна понимать, что безопасность и оборона - это перспективные области, совместное развитие которых могло бы наконец поставить точку в процессе болезненного развода ЕС и Великобритании".

Однако в первой речи Трасс на посту министра иностранных дел Евросоюз даже не упоминался. Не было упоминания и в обзоре обороны, безопасности и внешней политики Великобритании на 2021 год. Сегодня Антиноцци говорит, что она пессимистично настроена в плане значительного улучшения отношений между Великобританией и ЕС под руководством нового премьера.

"Во-первых, потому что она вряд ли будет проводить радикально иную внешнюю политику, чем ее предшественница, так что "вечный брексит" нам обеспечен. Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, потому что она постоянно демонстрирует очень плохие дипломатические навыки", - рассказала Антиноцци в комментарии для Euronews.

"Сотрудничество в области безопасности и обороны, особенно на фоне войны в Украине, определенно могло бы послужить действенным каналом для исправления или, по крайней мере, смягчения политических склок с ЕС: это хорошие области, с которых можно начать углубление или восстановление политических связей. Но если политическое руководство пропитана желанием (искусственного) конфликта с ЕС, то сотрудничество в области обороны может сделать очень многое".

Сотрудничество в области обороны с партнерами по ЕС, безусловно, будет продолжаться, как отмечает Изабелла Антиноцци. Но продолжится оно с отдельными странами или небольшими группами стран. Что касается оборонных инициатив ЕС, Великобритания "даже отдаленно не продемонстрировала" готовности участвовать в них.

"Чем дальше в лес..."

Оценка деятельности Трасс на посту министра иностранных дел, данная центром BFPG, свидетельствует о том, что за кулисами не все так мрачно, как можно представить, судя по публичным дебатам.

"Если не фокусироваться на Протоколе по Северной Ирландии, в целом [после "брексита"] портфель отношений с ЕС был реинтегрирован в структуру МИДа. При этом Трасс руководила не столь заметными, но немаловажными процессами улучшения отношений с ЕС: она установила более тесные связи с несколькими странами ЕС на фоне войны в Украине", - говорится в июльском анализе внешней политики центра BFPG.

В пространном заявлении по Украине в парламенте Великобритании в апреле 2022-о, Трасс сказала, что правительство "работает над совместным проектом с Польшей", чтобы помочь самообороне Украины в долгосрочной перспективе. Она также упомянула о "постоянном контакте с союзниками и партнерами", но не произнесла ни слова о Европейском Союзе.

Директор Центра европейских реформ Чарльз Грант, посетовал в июне после визита в Париж и бесед с официальными лицами, что "британско-французские отношения по-прежнему в ужасном состоянии".

"Все французы сыты по горло тем, что Джонсон, Трасс и их советники твердят о "мягкости французов в отношении Украины", тогда как на самом деле Великобритания и Франция занимают одну и ту же позицию", - написал он в Твиттере.

"Трасс относится к дипломатической переговорной среде так, словно это конференция партии Тори, и вечно играет на публику", - процитировал Грант одного из дипломатов.

Новый премьер-министр провела последние два месяца в общении в основном с евроскептиками из Консервативной партии, но теперь ей придется столкнуться лицом к лицу с более разнообразным миром.

В Брюсселе опасаются, что Трасс не устоит перед соблазном покритиковать Евросоюз, чтобы отвлечь внимание от непреодолимых внутриполитических проблем. Европейские аналитики могут надеяться на то, что Трасс претерпит некую трансформацию, зеркально отражающую ее превращение из противницы в ярую сторонницу "брексита", что позволит начать движение к примирению Великобритании с ЕС.

Но оставаясь реалистом большинство всё же ожидает, что отношения между ЕС и Великобританией в эпоху Трасс - вслед за эпохой Бориса Джонсона - будут приблизительно отражать смысл известной поговорки: "чем дальше в лес, тем больше дров".