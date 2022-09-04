Лиз Трасс: этапы пути

Лиз Трасс порой критикуют за то, что она, как утверждается, нередко меняет свою позицию, а также работает на публику, когда говорит то, что, по её мнению, от неё хотят услышать.

Во время учёбы в Оксфорде, где Трасс изучала философию, политику и экономику, она была председателем Либерально-демократической партии Оксфордского университета и выступала за легализацию каннабиса и упразднение королевской семьи.

Завершив учёбу, она вступила в Консервативную партию, притом что её родители были сторонниками лейбористов. В 2006 году она была избрана в городской совет Гринвича, а четыре года спустя стала депутатом от Юго-Западного Норфолка.

Затем, при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне, она занимала должности министра образования, министра окружающей среды, министра юстиции, главного секретаря Казначейства, министра внешней торговли и председателя Торгового Совета, а также министра по делам женщин и равенства. В 2021 году она стала министром иностранных дел. Одно время Трасс решительно выступала против «брексита», но затем стала сторонницей выхода Великобритании из ЕС.

По мнению критиков, она чуть не развязала торговую войну с Евросоюзом, когда возникла тупиковая ситуация с протоколом по Северной Ирландии, и Трасс была готова отказаться от значительной части достигнутых договорённостей.

При этом её сторонники ставят ей в заслугу усилия, которые привели к освобождению из-под ареста в Иране ирано-британской гражданки Назанин Захари-Рэдклифф, чего не удалось ни одному из её предшественников.

Будучи министром внешней торговли, она подписала 63 соглашения с ЕС, Японией, Австралией, Новой Зеландией и другими странами. Лиз Трасс – один из старейших и самых высокопоставленных членов кабинета консерваторов.