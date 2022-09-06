"Новая Маргарет Тэтчер": Лиз Трасс готовится возглавить британское правительство

Новый лидер британских тори готовится возглавить правительство страны. Лиз Трасс, одержавшая победу во внутрипартийной борьбе над экс-главой Минфина Риши Сунаком, отправится в шотландский замок Балморал на аудиенцию к королеве, в ходе которой Елизавета II поручит политику сформировать новый кабинет. Незадолго до этого монарх примет отставку Бориса Джонсона. Трасс станет уже 4-м премьер-министром консерватором за последние 6 лет.

По возвращении в Лондон Трасс выступит с речью на Даунинг-Стрит, чтобы обозначить приоритеты своей политики. В ходе кампании она обещала британцам снизить налоги и предложить план по заморозке цен на энергоресурсы.

Вот что говорят жители графства Норфолк на востоке Англии:

– Лиз станет новой Маргарет Тэтчер. Нас ждут важные преобразования, я думаю, она сможет претворить их в жизнь. Это возвращение "железной леди".

– Я ей доверяю. Конечно, нужно будет принять срочные меры. Сейчас кризис в разгаре, но зимой будет ещё хуже.

– С одной стороны, я счастлива, ведь страну возглавит ещё одна женщина-лидер. Но увы, она не производит впечатления сострадательного человека, понимающего проблемы, стоящие перед обычными британцами. К тому же, боюсь, что её политика будет нам не по карману.

Согласно онлайн-опросу компании YouGov, половина британцев разочарованы приходом во власть Лиз Трасс. 22% респондентов поддерживают её назначение.