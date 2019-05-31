Утром – мирный договор, вечером – Курилы

Российские военные имеют полное право находиться на территории южных Курил. Об этом заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров в ответ на обеспокоенность его японского коллеги Таро Коно в связи с военным наращиванием на границе.

Главы внешнеполитических ведомств дали совместную пресс-конференцию по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2" в Токио.

Мы заявили, что ракетные учения, развертывание истребительной авиации и усиление военного присутствия на северных территориях противоречит правовой позиции нашей страны Таро Коно, глава МИД Японии

Как сказал министр [иностранных дел Японии Таро] Коно, он высказал озабоченность по поводу военной деятельности России на южных Курильских островах. Мы в ответ подтвердили нашу позицию, что российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как собственно это и принято на основе международного права Сергей Лавров, глава МИД России

Говоря о Курилах, Лавров отметил, что, согласно положениям декларации 1956 года, Россия и Япония будут добиваться заключения мирного договора, а для этого необходимо признать итоги Второй мировой войны. По его словам, только после этого Москва "готова решать вопрос пограничного размежевания".