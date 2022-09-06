Борис Джонсон выступил с прощальной речью

Борис Джонсон выступил у ворот резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит с прощальной речью. Уже сегодня он отправится в замок Балморал в Шотландии, где перед Елизаветой II официально сложит с себя полномочия главы британского правительства и представит королеве свою преемницу Лиз Трасс.

"Я горжусь тем, что выполнил обязательства, которые взял на себя перед моей партией. Она была достаточно добра, чтобы выбрать меня, получив самое значительное большинство голосов с 1987 года. Большую часть голосов с 1979 года. Мы провели брексит, убедившись, что Британия снова гордо занимает свое место в мире", — сказал Борис Джонсон.

После ухода с поста Борис Джонсон сохранит кресло депутата в Палате общин.

"Я говорю моим соратникам-консерваторам: пора заканчивать с политикой, ребята. Мы все должны объединиться вокруг Лиз Трасс и ее программы, и служить народу этой страны. Спасибо всем, кто в последние три года следил за мной и моей семьей, включая моего пса Дилана. Всегда говорил моей партии: если Дилан и мой кот Ларри могут справиться со своими трудностями, то и Консервативная партия тоже может", — пошутил уже почти бывший глава британского правительства.

Борису Джонсону пришлось покинуть пост премьера после многочисленных скандалов — в том числе с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна.