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Великобритания

Раненый мариупольский подросток поменял мнение о россиянах

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 Euronews
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Скриншот из видео AP
Скриншот из видео AP   -   Авторское право  Давид Анабекян

Решение надеть обычные кроссовки вместо бутс на футбольный матч с друзьями спасло ему жизнь, считает 16-летний Давид Анабекян, попавший под обстрел в Мариуполе в начале марта.

Услышав характерный свист и взрыв, ему и его другу удалось быстро убежать, третий это сделать не успел.

Давид Анабекян, житель Мариуполя:

Я выбежал самый первый и уже отбежал от поля метров на 5. Потом второй мой друг был уже в двери, при выходе, а третий не успел выбежать. Соответственно, я чувствую, как у меня немеет нога, в которую попал осколок.

Из-за непрекращающихся обстрелов в мариупольской больнице выбило стекла и отключилось электричество. Операцию Давиду пришлось делать прямо в коридоре при свете фонаря.

После того как израненную ногу удалось собрать буквально по частям, подросток уехал на реабилитацию в Великобританию, где находится и по сей день.

По его словам, после случившегося его мнение о россиянах изменилось.

Давид Анабекян, житель Мариуполя:

У меня изменилось отношение к мирным гражданам России. Потому что поначалу я действительно думал, что они не виноваты в этом всем, то есть виноват только их президент. Но сейчас я думаю, что виноваты они все. Потому что у вас в "Инстаграме" есть фотка моей обуви окровавленной. И люди из России пишут, что это очень легко подстроить, это краска, и все такое...