"Хранить память о холокосте": президент Израиля выступил в бундестаге

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал Германию укрепить сотрудничество с еврейским государством — в частности для того, чтобы сохранить память о холокосте. Об этом он заявил во время выступления в бундестаге. Приезд Ицхака Герцога в ФРГ приурочен к 50-летней годовщине теракта на Олимпиаде в Мюнхене, где палестинцы захватили в заложники спортсменов израильской сборной.

"Только с помощью встреч, углубления отношений, постоянной общей приверженности свободе, человечности и демократии вместе с верностью свободе и безопасности государства Израиль и благосостоянию евреев оба народа обеспечат сохранение памяти и будут примером для всего человечества", — сказал президент Израиля.

После речи в парламенте Ицхак Герцог в сопровождении своего немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера посетил музей Холокоста в Берлине, а затем оба президента отправились в мемориальный комплекс на территории бывшего нацистского концлагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Отец Ицхака Герцога Хаим Герцог, впоследствии ставший президентом Израиля, в составе британской армии принимал участие в освобождении этого концлагеря в апреле 1945.