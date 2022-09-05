Германия извиняется за гибель заложников при теракте на мюнхенской Олимпиаде-1972

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принёс публичные извинения родственникам жертв теракта на мюнхенской Олимпиаде 1972. С таким заявлением он выступил после возложения цветов к мемориальному знаку в аэропорту, где было убито большинство захваченных в заложники боевиками палестинской группировки «Чёрный сентябрь».

Как глава государства и от имени всей Федеративной Республики Германии я прошу у вас прощения за отсутствие защиты израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене и за отсутствие информации впоследствии; за то, что случившее было возможно. Франк-Вальтер Штайнмайер президент Германии

Со словами покаяния к семьям убитых в Олимпийской деревне обратился и мэр Мюнхена Дитер Райтер, отметив, что такие извинения должны были бы прозвучать из уст немецких официальных лиц давным давно:

«Представляя город Мюнхен 50 лет спустя, я стою перед вами со стыдом: те, кто отвечал за проведение летних Олимпийских игр 1972 в Мюнхене, допустили серьезные ошибки. Я сожалею, что именно мне приходится просить прощения. Я извиняюсь за то, что после теракта они не сделали того, чего было бы человечным: не признали свои ошибки и не взяли на себя ответственность».

В ходе захвата заложников в Олимпийской деревне и при неудачной попытке их освобождения в аэропорту Мюнхена погибли 11 членов сборной Израиля и сотрудник полиции.