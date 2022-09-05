Израильские военные признали, что могли застрелить Ширин абу Акле

Представители израильской армии заявили, что "с высокой долей вероятности" могли застрелить журналистку телеканала "Аль-Джазира" Ширин абу Акле. Об этом говорят данные опубликованного в понедельник отчёта. При этом военные настаивают, что убийство не было преднамеренным, поскольку по солдатам огонь вёлся с нескольких сторон, и они были вынуждены стрелять в ответ.

Широко известная в арабоязычных странах журналистка, Ширин абу Акле погибла 11 мая. Она освещала израильскую операцию в Дженине на Западном берегу Иордана. Пуля попала ей в голову. Палестинские следователи обвинили израильтян в гибели корреспондентки. К такому же выводу пришли представители ООН.

Власти Израиля изначально не исключали причастности своих военных, но палестинские представители отказались от совместного расследования. Баллистическая экспертиза не смогла установить, откуда была выпущена пуля.

По сообщениям израильских СМИ, отчёт военных был опубликован под давлением Вашингтона: Ширин абу Акле была гражданкой США.