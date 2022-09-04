Мюнхен-1972: праздник, обернувшийся трагедией

События полувековой данности стали трагической страницей в истории Олимпийских Игр. Спортивный праздник, начавшийся в Мюнхене столь красочно и торжественно, завершился кровавой бойней на глазах у всего мира.

Габор Бенц, 1936 года рождения, страстный спортивный болельщик и телеинженер, в то время сотрудничал с телеканалом SFB. Он вспоминает самое тревожное лето в своей жизни, полное волнений и ужаса.

Габор Бенц, телеинженер: "Наша студия находилась практически напротив здания, где все произошло. На крыше немедленно установили камеру и постоянно снимали тот ставший знаменитым балкон, куда постоянно выходил отвратительный террорист в маске. Все это было, пока кому-то не пришло в голову, что, то, что мы видим, поступает на кабельное телевидение Олимпийского парка. Это означало, что террористы видели себя на мониторе и точно знали, что о них известно".

Попытка освободить заложников провалилась. Полиция не была готова к такой спецоперации. Игры были прерваны на короткое время, а затем возобновлены.

Габор Бенц, телеинженер: "Конечно, радостное настроение, вся эта счастливая атмосфера резко испарились. Но спортсмены, а у них узкий кругозор, они прошли через свои соревнования, телевидение продолжало трансляцию. Все должно было выйти в эфир".

Родственники жертв теракта годами боролись за официальные извинения от Германии и адекватную компенсацию. За несколько дней до 50-й годовщины теракта, между ФРГ и Израилем было достигнуто соглашение об увеличении компенсации семьям погибших суммарно до 28 миллионов евро.