Энергетическое противостояние: Европа планирует сбить цены на российские углеводороды

Утечка масла на компрессорной станции – недостаточная причина для полного прекращения работы "Северного потока", об этом заявили в компании Siemens Energy.

Накануне в "Газпроме" сообщили, что поставки топлива по магистрали не будут восстановлены до устранения неполадок. В коммюнике российского монополиста говорится, что техническое обслуживание проводилось совместно с представителями Siemens, немецкий производитель турбин также подписал акт утечки.

В Еврокомиссии назвали решение "Газпрома" очередным свидетельством его "ненадёжности" как поставщика.

На этом фоне страны "Большой семёрки" продолжают комментировать решение ввести потолок цен на российскую нефть.

Такая мера будет означать, что суда, перевозящие российские нефтепродукты, могут, как и прежде, пользоваться услугами страхования, но при условии, что цена не нефть не будет превышать определённого порога. Тем самым мы стремимся ограничить доходы России и уменьшить экономический ущерб для наших граждан. Кристиан Линднер Министр финансов ФРГ

Россия, которая уже поставляет газ со скидками в Китай и Индию, заявила, что попросту прекратит экспорт в страны, которые присоединятся к инициативе G7.

Председатель Европейской комиссии считает, что верхний ценовой предел необходимо также установить в газовом секторе.

Я убеждена, что сейчас самое время ограничить цены на трубопроводный газ из России. Это краткосрочные меры, и, конечно, в перспективе мы будем заниматься изменением всей структуры рынка электроэнергии: наша цель – сделать так, чтобы стоимость электроэнергии не формировалась ценами на газ. Урсула фон дер Ляйен Председатель Еврокомиссии

Во многих странах Европы готовятся к трудной зиме и вводят планы по экономии энергоресурсов. Власти Германии, Нидерландов и Австрии уже объявили о перезапуске угольных ТЭЦ.

Чтобы избежать подобной ситуации, премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала национальный оператор EDF соблюдать сроки ремонта АЭС. В настоящее время по всей Франции не работают 32 атомных реактора из 56.