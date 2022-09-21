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Германия

Германия национализирует Uniper

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 Euronews
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Вход в шта-квартиру Uniper в Дюссельдорфе
Вход в шта-квартиру Uniper в Дюссельдорфе   -   Авторское право  INA FASSBENDER/AFP or licensors

В своей очередной попытке компенсировать потенциально катастрофические сокращения поставок газа правительство Германии заявило, что оно национализирует Uniper, крупнейшего импортера российского газа в стране.

Сделка предусматривает выкуп Берлином финского владельца концерна, компании Fortum, за 500 миллионов евро и увеличение капитала на 8 миллиардов евро.

Uniper сильно пострадал после того, как Россия остановила "Северный поток - 1", вынудив компанию покупать газ на других рынках по завышенным ценам.

Этот шаг последовал за принятым на прошлой неделе решением немецкого правительства взять под контроль три нефтеперерабатывающих завода в Германии, принадлежащих российскому нефтяному гиганту "Роснефть".

Берлин заявил, что поглощение необходимо для обеспечения энергетической безопасности.

Теперь ФРГ заявляет, что радикальное вмешательство в дела Uniper оправдано, поскольку концерн "является центральной опорой немецкого энергоснабжения".

Компания обеспечивает газом сотни немецких муниципалитетов и многие тысячи немецких домов.

Акции Uniper накануне прибавили в цене около 3,8%. При этом с начала года их стоимость упала на 90%.