Системы безопасности на Запорожской АЭС не полностью функциональны, но их состояние нельзя назвать критическим. Об этом по итогам второго дня инспекции рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, эта поездка очень важна для экспертов:

_«Побывать на месте и не видеть всего этого своими глазами – это большая разница, как день и ночь..._Меня особенно волнуют вопросы физической целостности станции, электроснабжения и, конечно, персонала. Это самое важное. Остальное, над чем мы можем работать, - это радиационные системы, цепочки поставок, – всё это очень-очень важно, но, конечно, отходит на второй план».

Гросси подтвердил, что организация оставит на Запорожской АЭС своих экспертов на постоянной основе. Основная же миссия продлится ещё несколько дней – специалисты агентства собирают данные как о состоянии станции, так и о последствиях обстрелов. Москва и Киев обвиняют друг друга в нанесении ударов по ядерному объекту и создании угрозы катастрофы. Предполагается, что постоянное присутствие представителей МАГАТЭ позволит вовремя заметить ухудшение ситуации в случае продолжения обстрелов, – объясняет бывший эксперт МАГАТЭ Олли Хейнонен:

«Единственное, что они могут делать, это передавать информацию. Они проводят осмотр на месте, это суть миссии. Будем надеятся, это позволит мировому сообществу составить более точную картину происходящего , а если случится что-то неожиданное, то мы оперативно узнаем об этом».

По итогам визита на Запорожскую АЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен составить доклад, который, как ожидается, будет представлен совету управляющих агентством в конце следующей недели.