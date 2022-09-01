МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС вызывает тревогу

Эксперты МАГАТЭ оценили повреждения, которые получила Запорожская АЭС в результате обстрелов. По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, судьба станции не может не вызывать опасений. Организация решила оставить часть своих сотрудников для дальнейшего наблюдения за ситуацией на ядерном объекте. По словам Гросси, их работа только начинается.

Меня тревожило, тревожит до сих пор и будет тревожить и дальше положение дел на АЭС до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, не станет предсказуемее. Очевидно, физическая целостность станции была несколько раз нарушена – случайно или преднамеренно. Рафаэль Гросси Директор МАГАТЭ

Отвечая на вопросы журналистов, глава МАГАТЭ высоко оценил работу украинского персонала, который поддерживает функционирование Запорожской АЭС: «Они находятся в тяжёлом положении, но у них невероятный профессионализм. Я вижу, что они сохраняют спокойствие и продолжают работу».

Москва и Киев обвиняют друг друга в ударах по Запорожской АЭС. Российское министерство обороны заявляет, что предотвратило попытки нападения украинских диверсантов, которые высадились в районе Запорожской АЭС. Кроме того Москва обвиняет Киев в непрекращающихся обстрелах станции и запрашивает в этой связи заседание Совбеза ООН.

Киев, в свою очередь, обвиняет российских военных в использовании АЭС и даже машинных залов для размещения боевой техники, а также в обстрелах территории станции, в частности, с целью повредить систему энергоснабжения западного берега Днепра.

Обе стороны заявляют об угрозе ядерной катастрофы. Украина объявляла о проведении учений по ликвидации последствий таких аварий, а жителям некоторых районов Запорожья начали выдавать йод на случай радиационного заражения.