Испания сокращает энергопотребление из солидарности

Испанцы наслаждаются террасами кафе... Комфорт может оказаться здесь в дефиците уже в ближайшие недели и месяцы: в связи с энергокризисом правительство требует ввести ограничения.

Девиз - умеренность

Так, в барах, магазинах и офисах нельзя снижать температуру за отметку в 27 градусов, а в отопительный сезон верхняя допустимая планка нагрева помещения - 18 градусов. Подсчитано, что только в Мадриде эти меры обойдутся владельцам баров более чем в 500 миллионов евро недополученной прибыли.

Директор ассоциации рестораторов и владельцев гостиниц Hosteleria Madrid Хуан Хосе Блардони считает, что некомфортные условия "могут привести к снижению потребления нашими клиентами примерно на 3%". Владельцев заведений и их постоянных посетителей беспокоит судьба террас. После пандемии испанцы привыкли оставаться на улице даже зимой. В Мадриде, например, 3 тысячи веранд и террас отапливаются в холодное время года. Муниципалитет планирует запретить газовые обогреватели, но разрешит сохранить электрические. Хавьер Памос, из испанского экологического Фонда Fundación Renovables считает "бессмыслицей просить супермаркеты ставить дверцы на полки с молочной продукцией и одновременно разрешать террасам нагревать наружный воздух". Он призывает власти в ближайшее время издать распоряжение, которое положит конец этой практике.Меры экономии также предполагают выключение витрин магазинов и освещения в зданиях, когда они не используются. А чтобы стимулировать спрос на общественный транспорт, до 31 декабря проезд на пригородных электричках и некоторых региональных маршрутах будет бесплатным.

Не нужда, а солидарность

Благодаря этим мерам Испания надеется достичь целевого показателя экономии энергии в 7%, который рекомендован в ЕС - по крайней мере, на несколько месяцев. Несмотря на введенные ограничения цен на газ для АЭС, тарифы на электричество продолжают расти, сегодня они втрое выше, чем год назад. Наш корреспондент Хайме Веласкес поговорил об этом с Жуаном Гройзардом, генеральным директором Испанского института диверсификации и энергосбережения при Министерстве экологического перехода.

Жуан Гройзард беседует с корреспондентом Euronews. Euronews

Журналиста интересовало, насколько эффективны принимаемые меры."Для нас это первый пакет, самое начало. - отмечает Гройзард. - Это простые шаги, они не требуют особых усилий, не вызывают сожалений, здесь не нужны какие-то инвестиции, их легко реализовать. Сейчас мы совместно с автономными округами, промышленными предприятиями и политическими партиями собираем предложения и разрабатываем более масштабный план действий в чрезвычайной ситуации, в него войдут и дополнительные меры".Стоит напомнить, что Испания очень мало зависит от российского газа - существенно меньше, чем другие европейские страны. Зачем тогда прилагать столько усилий?

Жоан Гройзард подтверждает: "Исторически Испания имеет очень слабую энергетическую связь с остальной частью континента: в течение многих лет наши потребители не могли воспользоваться поставками российского газа, которого было много и который был дешевым. Испанцы не смогли воспользоваться и преимуществами низких цен на электроэнергию - в отличие от своих соседей по ЕС". Эксперт напомнил, что это вынудило страну активно инвестировать в регазификационные установки и инфраструктуру."Сегодня благодаря этим преобразованиям, которые стоили потребителям больших денег, Испания находится в гораздо более выгодном положении, - напоминает Гройзард. - И мы вступаем в зиму с, возможно, меньшими опасениями, чем власти в других странах Европейского Союза. Напомню, что ЕС опирается на принцип солидарности. Так что сокращение потребления, достигнутое Испанией благодаря мерам экономии, позволит нам сдерживать цены, увеличивать запасы газа и со временем делиться излишками (с учетом возможностей нашей инфраструктуры ) с другими странами, например, с Францией".