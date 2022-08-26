Британский регулятор цен на электроэнергию Ofgem объявил о росте на 80% цены, которую электрокомпании могут взимать с потребителей с октября этого года.

Если раньше в среднем по стране домохозяйства платили около 2000 фунтов в год (или 140 тысяч рублей по курсу на август 2022 г), то уже к концу этого года средний счёт за электроэнергию вырастет до 3550 фунтов (то есть более 250 тысяч рубоей).

Столь серьёзный рост стоимости электричества в Великобритании резко увеличит общие расходы домохозяйств на основные потребительские статьи, при том, что инфляция в стране уже превысила 10%. Правительство будет вынуждено представить в парламенте проект пакета социальной помощи для населения, чья покупательная способность падает.