"Энергетическая бедность" в Испании

Правительство Испании снизило НДС на электроэнергию с 21% до 5%, а цены на свет для потребителей со вторника снижены на 5,2% и их потолок ограничен. Тем не менее, целые отрасли испанской экономики остаются в критической ситуации.

В первую очередь это фермеры, которым приходится платить за ирригацию. В Испании почти 4 миллиона га орошаемых земель, и расходы на гидротехнику поставили многие хозяйства на грань выживания.

"Вот итоги: в прошлом году летом мы потратили 70 тысяч евро. А в этом — 247 тысяч. Так что речь идёт о том, что в большинстве случаев фермеры работают себе в убыток".

В Мадриде владельцы отелей и ресторанов во вторник вечером на пять минут отключили свет — в знак протеста против высоких цен, в надежде привлечь внимание властей к своему бедственному положению.

"Можно сказать, что все расходы отелей выросли втрое. Мы до сих пор не оправились от пандемии, у нас мало ликвидности и нету резервов для манёвра. Теперь, когда расходы уже несколько месяцев оказываются выше в три-три с половиной раза, мы попросту не сможем платить".

Согласно данным, опубликованным в испанских СМИ на прошлой неделе, 5 миллионов семей в стране уже живут в условиях энергетической бедности, то есть наступающей зимой они не смогут себе позволить платить за отопление.