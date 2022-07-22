Венгрия: термальная энергия для отопления

Венгрия обладает особенно хорошим потенциалом в области геотермального отопления. Этот овощной парник в Сентеше на юге страны - крупнейший в Европе - работает исключительно на термальных источниках. Горячая вода температурой 80-90 градусов поступает из 21 скважины; длина самой глубокой из них - 2800 метров.

"Даже до нынешнего бума ископаемого топлива это был единственный способ как для компании, так и для садоводов производить отечественные высококачественные овощи в зимние месяцы. Сейчас ситуация еще более обострилась. Без этого ресурса сектор был бы нежизнеспособен", - признаёт Янош Надьгал, технический директор Árpád-Agrár Zrt.

Страна сильно зависит от российского газа. ЕС рассчитывает уменьшить эту зависимость, и геотермальная энергия может сыграть в этом свою очень важную роль. Сейчас рыночная среда оптимальна для этих усилий.

"Если цена на природный газ будет низкой, то даже если мы получим субсидии ЕС или различные льготы, даже налоговые , то такие системы всё равно не будут развёрнуты массово, - говорит Андраш Деак, эксперт по энергетике Университета государственной службы Венгрии. - Поэтому я думаю, что сейчас, когда мы вступили в период высоких цен на газ и электричество, наступило самое время для внедрения этих технологий".

Все больше и больше муниципалитетов в Венгрии используют термальную воду для отопления. В Верешедьхазе, городе в центральной части страны, система расширялась десятилетиями.

"Протяженность нашего теплопровода составляет 18 километров. Количество отапливаемых мест составляет около 94, оно постоянно увеличивалось, мы получали всё новые запросы, - рассказывает Бела Пастор, мэр Верешедьхаза. - Мы отапливаем разные учреждения термальной водой. И мы до сих пор топим".

В настоящее время в Верешедьхазе бурят ещё одну скважину и уже планируют бурить следующую.

Адам Мадьяр, Euronews:

"В городе не только школы и другие общественные учреждения отапливаются термальной водой, но и подключены к системе настоящие крупные потребители. Несколько заводов на этой улице перешли на возобновляемую энергию, в том числе Sanofi, на которой работает почти 400 человек".