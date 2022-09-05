Германия усиливает группировку НАТО в Литве

Сто военнослужащих и техника 41-й танковой бригады Первой немецкой танковой дивизии высадились в воскресенье в Литве. Они прибыли в Клайпеду на пароме из Киля.

Решение усилить группировку из 1500 немецких солдат, размещенных в Литве в составе многонациональной боевой группы НАТО, было принято на июньском саммите альянса в Мадриде. Тогда Германия, которая командует этой группировкой, пообещала активизировать усилия.

Передовой командный пункт будет постоянно находиться здесь, в Литве, ответственность за 41-ю бригаду до лета следующего года будет на нас. Затем, по ротации, её будет осуществлять другая бригада из Германии Кристиан Наврат командир 41-й танковой бригады первой танковой дивизии Германии

В Литве размещён и батальон США, усиленный после вторжения России в Украину 24 февраля, а также венгерские и чешские истребители. Все они участвуют в миссии по охране воздушного пространства.

В 2017 году четыре многонациональные боевые группы батальонного уровня были развернуты в Литве, Эстонии, Латвии и Польше. Их возглавляют соответственно Германия, Великобритания, Канада и США.

После вторжения России в Украину страны-члены НАТО приняли решение о создании четырех новых боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.