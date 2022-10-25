Украина: визит президента ФРГ

Визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину - первый после начала войны - был нелёгким. В Киеве многие считают его пророссийским политиком и несколько месяцев тому назад даже дали понять, что видеть его здесь не желают. Штайнмайер надеется положить конец разногласиям, дав четкий сигнал:

"Мое послание украинцам заключается в том, что мы не только поддерживаем вашу сторону, но и будем продолжать поддерживать Украину в экономическом, политическом и военном отношении", - сказал президент ФРГ. До приезда в Киев он провёл полтора часа в бомбоубежище в Черниговской области: воздушная тревога была объявлена во время его визита.

Между тем военное положение, введённое Россией в незаконно аннексированных областях Украины, не принесло мира на эти территории. Во вторник в Мелитополе Запорожской области в результате взрыва заминированного автомобиля было разрушено здание ФСБ и телестанции. Пять человек получили ранения. По словам назначенного Москвой главы области, объявившего о немедленном создании следственного комитета, телекомпания продолжает работать.

Москва утверждает, что отразила крупную атаку украинских войск на южном фронте в районе Куземовки. Киев заявил, что по меньшей мере 7 мирных жителей погибли в понедельник в результате российского обстрела, были также разрушены 19 жилых домов и линия электропередачи в соседней Донецкой области.

Жизнь становится все более опасной и тяжёлой на большей части территории Украины. В Николаеве, недалеко от линии фронта, горожане ежедневно стоят в очереди за едой и питьевой водой. Во многих домах нет ни электричества, ни воды, ни отопления.