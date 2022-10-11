Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что в альянсе не заметили никаких изменений в ядерной позиции России, несмотря на недавние высказывания президента РФ Владимира Путина. Тем не менее, странам НАТО необходимо сохранять "бдительность".

"В то время как Россия все чаще прибегает к ужасным, неизбирательным атакам на гражданское население и важнейшие объекты инфраструктуры, президент Путин терпит поражение в Украине", - сказал Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Глава НАТО подчеркнул, что Путин начал войну, вторгшись в Украину, и поэтому именно российский президент должен прекратить конфликт, выведя свои войска.

Выступление генсека НАТО прозвучало два дня спустя после начала массированных российских ракетных ударов по Украине. Вот как Столтенберга охарактеризовал очередной виток агрессии со стороны РФ: "Я думаю, то, что мы видели вчера, на самом деле - признак слабости. Ведь реальность такова, что они не в состоянии добиться прогресса на поле боя. Россия фактически проигрывает..."

Йенс Столтенберг выступил в своей лаконичной манере, формулируя позицию НАТО короткими фразами:

Мы будем наращивать поддержку Украины. Чтобы страна не останавливалась, чтобы она могла и впредь защищать себя и освобождать свою территорию от российской оккупации.



У Украины есть энерция. Она продолжает добиваться значительных успехов.



В то время как Россия все чаще прибегает к ужасным и неизбирательным атакам на гражданское население и важнейшие объекты инфраструктуры.



Президент Путин терпит неудачу в Украине. Его попытки аннексии, частичная мобилизация и безрассудная ядерная риторика представляют собой самую значительную эскалацию с начала войны.



Всё это показывает, что война идёт не по плану. НАТО не является стороной конфликта. Но наша поддержка играет ключевую роль.



Союзники по-прежнему едины в поддержке суверенитета и самообороны Украины.



Завтра [в рамках встречи в Брюсселе] к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников. (...) Вместе мы будем решать неотложные проблемы Украины.



Я приветствую недавние заявления союзников о предоставлении Украине большего количества современных систем ПВО и других возможностей. И я с нетерпением жду дальнейших поставок.



Наше послание ясно. НАТО поддерживает Украину. И будет поддерживать столь долго, сколько потребуется.



Президент Путин начал эту войну. Он должен ее закончить. Выведя свои войска из Украины.



А президент Лукашенко должен прекратить соучастие Беларуси в этом незаконном конфликте. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Во вторник лидеры стран Большой семёрки G7 должны провести виртуальную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским после его разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем об усилении давления на Россию и о помощи Киеву.

По сообщению немецкого издания "Шпигель", Германия уже передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО Iris-T SLM. Доставка техники произошла во вторник, 11 октября на польско-украинской границе.

Таким образом, правительство Германии выполняет обещание, данное канцлером Олафом Шольцем во время выступления в Бундестаге ещё в начале июня. Первоначально первая поставка современной системы ПВО была запланирована на ноябрь.

По словам немецкого правительства, это оружие является самой современной системой противовоздушной обороны Германии. Наземная система ПВО предназначена, в первую очередь, для защиты гражданского населения путём отражения воздушных атак российской армии. По словам канцлера Шольца, она также может быть использована для защиты крупных городов от воздушных атак.

Ракета IRIS-T оборудована инфракрасной головкой, которая наводит ее на цель. При этом она никак не выявляет свое присутствие. Ракета может попасть в цель, которая находится на расстоянии до 40 км, хотя головка самонаведения захватит цель только с расстояния 20 км.

Системы IRIS-T, вероятно, оснащены немецкими радарами TRML-4D, которые способны в режиме реального времени отслеживать более 1,500 целей. На расстоянии 250 км радар способен выявить самолет, а со 120 километров сопровождает цель и наводит на неё ракеты.