Франция извиняется перед алжирцами

В Париже вспоминают жертв подавления демонстрации алжирцев, которая произошла 60 лет назад. Тысячи человек, в том числе родственники погибших, собрались в центре французской столицы — на фоне нового обострения отношений между Францией и её бывшей колонией.

Эммануэль Макрон стал первым французским президентом, который принял участие в памятных церемониях. Он приехал на мост Безон, где и происходили события 60-летней давности. Макрон подчеркнул, что действия парижской полиции под руководством печально известного Мориса Папона не имеют оправданий. В официальном заявлении Елисейского дворца отмечено, что Франция признаёт свою ответственность за произошедшее.

17 октября 1961 года алжирцы вышли в Париже на манифестацию против репрессий, которым подвергались участники войны за независимость этой страны. Демонстрацию жестоко подавила полиция, погибли десятки человек, их тела были сброшены в Сену.